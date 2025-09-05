Mahasti Artean, txakolina eta ikuskizunak uztartzen dituen jaialdia, Urdaibain
Morgako Talleri Berria upategia izango da jardueren erdigunea, kontzertu, komedia, yoga eta esperientzia gastronomikoekin, «paisaia bikainenez inguratuta»
'Mahasti Artean' ardoa, gastronomia, kultura, natura eta jasangarritasuna batzen dituen jaialdiak seigarren edizioa ospatuko du asteburu honetan Morgan. Bizkaiko Txakolina jatorrizko deiturak eta Urremendi garapen elkarteak antolatuta, Urdaibaiko udalerrian dagoen Talleri Berria upategia izango da jardueren erdigunea, kontzertu, komedia, yoga eta esperientzia gastronomikoekin.
«Paisaia bikainenez inguratuta», Jon Plazaola aktoreak hasiko du jaialdia, ironia eta umorez betetako 'Tum-Tum, Platz!' bakarrizketarekin, ostiral honetan. Bizkaiko lau txakolin eta Idiazabal gazta dastatzeko aukera ere izango dute bertaratutakoek.
Larunbatean, irailaren 6an, bestalde, Nerea Izurieta irakasleak yoga saio bat gidatuko du goizez mahastiari begira, eta ondoren dastaketa marinatua egingo da. Gauean musikak hartuko du lekukoa, aire zabalean arituko diren Mikosis eta Belako taldeeekin, txakolin eta Idiazabal gazta dastaketa barne.
Azkenik, igandean, irailaren 7an, mahastietan egingo den Mahasti Gourmet ekimenarekin bukatuko da jaialdia: esperientzia gastronomikoa, DJ Txuck Turnerren musika eta Urdaibaiko Esentziak pintxoak.
Ekintzetarako azken sarrerak bizkaikotxakolina.eus webgunean daude eskuragarri. Bilbo, Larrabetzu, Gernika eta Muxikatik irteerak izango dituen joan-etorriko autobus zerbitzua izango da jaialdiko egun bakoitzerako, eta sarrera erosten denean erreserbatu ahal izango da. Garraio publikoan joan nahi dutenek Morgarekin lotzen diren Bizkaibuseko lineak (A3526 eta A3533) erabil ditzakete.
