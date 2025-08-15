Zergatik biltzen ari dira banku zentralek urrea?
Metalak euroa desplazatu du munduko erreserbako bigarren aktibo gisa
Ostirala, 15 abuztua 2025, 00:14
Testuinguru makroekonomiko eta geopolitiko globala definitzeko hitz egokirik balego, hori «ziurgabetasuna» litzateke. Hainbat faktore dira gaur egungo egoeraren arduradunak: Donald Trumpen itzulera Etxe Zurira eta ... bere administrazioak altxatutako muga-zergak, Ekialde Hurbileko gerra-gatazkak (azkena Iran eta Israelen arteko tentsioarekin)... Testuinguru honetan, munduko bankuak inoiz baino urre-erreserba gehiago metatzen ari dira, babes-balio nagusi gisa sendotzen jarraitzen duena.
Izan ere, Europako Banku Zentralak emandako azken txostenaren arabera, urreak euroa gainditu du erreserbako aktibo gisa munduko bankuen artean, eta erreserben % 20 ordezkatzen du; euroa, berriz, % 16ra jaitsi da, bi hamarkada baino gehiagotan izan duen mailarik baxuenera. 2024an, banku zentralek 1.000 tona urre baino gehiago erosi zituzten, hirugarren urtez jarraian. Horrek haien erreserbak 36.000 tonara igo zituen, 1965etik izandako mailarik altuena.
Txostenaren arabera, urrea erosi zuten banku zentralen % 68k erreserbak dibertsifikatzeko egin zuen, hau da, dolarraren edo euroaren mende soilik ez egoteko. Gainera, % 40ak esan zuen arrisku geopolitikoen aurrean babesteko egin zuela: gerrak, zigorrak, finantza-blokeoak. Kontua da guzti honek ondorio zuzenak izan dezakeela gure poltsikoetan.
Herrialde gutxiagok erabiltzen badute euroa, dibisa ahultzen da. Eta hori gertatzen bada, inportatuko produktuak garestiagoak izan ahal dira, hala nola energia, teknologia edo elikagaiak. Nola saihestu dezake hori Europako Banku Zentralak? Interes tasak igo dezake, eta hipoteka edo kreditu garestiagoak ekarriko lituzke.
