Euskal hipoteka-merkatua, puri-purian
Etxebizitza prezio altuen arren, bankuek hipoteka-gerra bizian daude interes-tasen etengabeko jaitsierengatik
Ostirala, 22 abuztua 2025, 00:13
Nahiz eta Euskadiko etxebizitzaren prezioek 2024an historian izandako igoera handienarekin itxi zuten (%8,5ekoa), Euskadiko hipoteka-merkatua sutan dago. Aurtengo lehenengo lau hilabeteetan, bankuek 8. ... 320 hipoteka eman dituzte etxebizitzen gainean, hau da, 2024ko epe berean emandako 6.522 hipotekekin alderatuta %27,6ko igoera.
Hala ere, hipoteken igoera hori azaltzen duten bi arrazoi nagusi daude. Lehenik eta behin, eskaera handia dago. Eusko Jaurlaritzaren arabera, gaur egun 100.000 pertsona inguru daude Etxebiden inskribatuta babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko, zifra nabarmen altua dena. Baina beste faktore nagusia, beharbada nagusiena, interes-tasen jaitsiera da. Europako Banku Zentralak (EBZ) zazpi hilabete jarraian jaitsi ditu interes-tasak, %2ra iritsi arte.
Horrek bankuak merkatura oldartzera bultzatu ditu, bezero kopuru handiena erakartzeko, beren irabaziak mantentzeko asmoz. Gauzak horrela, herrialdeko finantza-entitate askoren estrategia hipoteka-mailegu merkeagoak eskaintzean datza, ahalik eta merkatu-kuota handiena eskuratzeko. Honen harira, apirilean, Espainiako Bankuaren datuen arabera, hipoteka berrien batez besteko tasa %2,74an kokatu zen, hau da, 2022ko amaieratik izandako maila baxuena.
Horrenbestez, bankuek likidezia erabiltzen ari dira merkatura kreditu gehiago ateratzeko. Espainiako bankuek Europako Banku Zentralean duten likidezia bolumena, Espainiako Bankuaren datuen arabera, maiatzean 190.815 milioi eurora jaitsi zen, 2020ko ekainetik (covid garaian) izandako zifrarik baxuena.
