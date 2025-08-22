El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Etxebizitza berriaren eraikipena, Berangon. Manu Cecilio
Ondo pasa eta... gutxi gasta?

Euskal hipoteka-merkatua, puri-purian

Etxebizitza prezio altuen arren, bankuek hipoteka-gerra bizian daude interes-tasen etengabeko jaitsierengatik

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Ostirala, 22 abuztua 2025, 00:13

Nahiz eta Euskadiko etxebizitzaren prezioek 2024an historian izandako igoera handienarekin itxi zuten (%8,5ekoa), Euskadiko hipoteka-merkatua sutan dago. Aurtengo lehenengo lau hilabeteetan, bankuek 8. ... 320 hipoteka eman dituzte etxebizitzen gainean, hau da, 2024ko epe berean emandako 6.522 hipotekekin alderatuta %27,6ko igoera.

