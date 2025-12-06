«El cómic les motiva a empezar a leer»

Jan Echevarría Larunbata, 6 abendua 2025, 00:19 Comenta Compartir

La Azoka arrancó ayer su 60 edición con la 'Ikasle goiza', su mañana dedicada a los estudiantes. Las calles de Durango acogieron a una multitud de alumnos y profesores que, además de disfrutar de la oferta en Landako Gunea, se movieron por los diferentes espacios que acogen tanto la feria como las calles del municipio. Sin duda, esta jornada es ya una tradición y todo estuvo abarrotado de chavales desde primera hora. «Es una pasada lo bien que se lo pasan y el buen ambiente que hay», apuntaba una mujer a escasos metros del punto neurálgico de la feria.

Tenía razón. En estas primeras horas, hubo variadas iniciativas que convirtieron a los menores en protagonistas de este gran mercado de la cultura vasca. Una de ellas fue el curso impartido por el ilustrador Eñaut Aiartzaguena, que sirvió para introducir en el cómic a los alumnos de sexto de primaria de los colegios Zabalarra Eskola de Durango y Abusu Ikastola de Bilbao. Hubo dos turnos de unos cuarenta estudiantes cada uno -a las 10.00 y a las 12.00 horas-, y durante una hora y media los menores aprendieron algunos trucos para dibujar a las personas, hicieron ejercicios para desarrollar la imaginación y trabajaron en sus dibujos, a partir de «historias ya comenzadas o desde cero».

«Hemos leído un cómic muy interesante sobre el Bombardeo de Durango»

El grupo compuesto por Arai, Jone, Paula, Izaro, Ekain y Arane -alumnos del centro durangués que rondan los once años-, trabajaba en una de las mesas del espacio Saguganbara, donde se impartió el taller. «Nos gusta dibujar y leemos muchos cómics en castellano y en euskera. Algunos son de Spiderman y otros superhéroes... Y también nos gustan mucho los Manga», confesaron, antes de citar los proyectos euskaldunes que para ellos son «más interesantes»: «Nos gustan mucho los cómics de Irri Egin, Biga y en clase hemos leído uno sobre el Bombardeo de Durango que cuenta lo que pasó en nuestro pueblo y está súper bien», explicaron.

Sus maestras Lorea Blanco y Ainhoa Ania elogiaron las virtudes del cómic como herramienta de aprendizaje. «Cuando trabajamos la lectura, a muchos alumnos les cuesta y publicaciones de este tipo les motivan y se les hacen mucho más dinámicas. Además, en este grupo justo hay una gran afición por el cómic», se felicitaron.

En esa línea, el instructor, que acaba de publicar la antología 'Zazpikiak bat' -un proyecto en el que han participado otros seis artistas-, reconoció que «el cómic en euskera está floreciendo», y valoró el trabajo que para ello hacen «la revista de las ikastolas Xabiroi y el colectivo Tupus», entre otros. Aiartzaguena insistió en la importancia de las becas y otras ayudas, aunque consideró que «aún queda mucho por hacer». Y lamentó que «aunque muchos de estos jóvenes tienen mucho nivel y son unos artistas, cuando llega la ESO se reducen las horas lectivas dedicadas al dibujo y la calidad baja mucho». «Perdemos talento», concluyó.