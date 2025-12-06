El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Irati Bazeta, junto a parte de su obra en el Museo de Durango. Ignacio Pérez

La colección de Irati Bazeta invita a «reflexionar sobre el euskera» en 16 piezas

La artista de Abadiño, que obtuvo la Sormen Beka del año pasado, presenta la muestra 'Harien Isla'

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Larunbata, 6 abendua 2025, 00:48

La ilustradora Irati Bazeta presentó ayer su colección 'Harien Isla', que está compuesta por 16 piezas e invita a «reflexionar sobre el euskera». Se trata de la primera exposición de la artista de Abadiño, de 26 años, que llega tras haber obtenido el pasado año la Sormen Beka (Beca de Creación) de la Azoka de Durango. «Ha sido una experiencia muy bonita, pero que también conlleva una resposabilidad. A través de mi obra, he buscado que la gente reflexione sobre la situación de emergencia lingüística que vive nuestro idioma, y que se haga las siguientes preguntas: ¿Qué podemos hacer de manera colectiva?, ¿quién forma la población vascoparlante?, ¿qué conlleva saber euskera?, ¿somos conscientes de nuestra condición?, ¿en qué situaciones hemos sufrido estrés lingüístico? Yo no doy respuestas, pero creo que hay que pensar al respecto». La muestra estará expuesta hasta el 7 de enero en el Museo de Durango, que esta edición se ha estrenado como nuevo espacio de la Azoka, bajo el nombre Atartea y que estará dedicado a las bellas artes.

Según Gotzon Gomez, presidente de Gerediaga Elkartea, asociación organizadora de la feria, apuntó en la presentación que «es un orgullo que la beca del año pasado recayera en una artista del Duranguesado, que nos trae una obra con una reflexión muy profunda». Según destacó, la Beca de Creación busca dar «una oportunidad desde hace ocho ediciones a aquellos artistas sin un largo recorrido . Primero fue Kai Nakai y después ha habido otros como los creadores de un juego de rol y de otras disciplinas. Y la próxima, que estará dedicada al cómic, la daremos a conocer el lunes», apuntó.

Bazeta, por su parte, reconoció que está «contenta» con el resultado y explicó que, aunque ella viene de las Ciencias Sociales, siempre estuvo vinculada con la pintura. «Hasta los 14 años acudí a una academia en Matiena y después continué dibujando por mi cuenta. Siempre me ha gustado pintar y cuando vi que la beca del iría destinada a las Artes Plásticas decidí probar», recuerda.

Entre los coloridos trabajos, el público se encontrará con una amama, varios corazones y espejos con varias frases.

