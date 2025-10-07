El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio

Bizkaiko Auzo Ikastolei buruzko erakusketa Laukizera iritsi da

Urriaren 29ra bitarte egongo da ikusgai Probalekuan, eta 1919 eta 1937 urteen artean sustatutako eskola sarearen sorrera eta ondarea ekarriko ditu gogora

Jan Echevarría

Jan Echevarría

Asteartea, 7 urria 2025, 12:04

Comenta

Orain dela hilabete batzuk Aldundiak 'Bizkaiko Auzo Ikastolak' erakusketa aurkeztu zuen Foru Liburutegian. Ekitaldi horretan nabarmendu zuten 1919tik 1937ra bitartean 125 auzo ikastola sortzen lagundu zutela (122 eraikin berriak ziren), hiriguneetatik urrunen zeuden landa-gune eta industria-guneetan. Bada, fenomeno hori behar bezala erakusteko eta toki ezberdinetatik igaro ondoren, erakusketa Laukizera iritsi da orain, eta bertan egongo da ikusgai urriaren 7tik 29ra bitartean.

Sare horrek eragin handia izan zuen Bizkaiko gizartean, herri eta auzo askotan hezkuntzarako aukera berriak ireki baitzituen, eta belaunaldi oso baten alfabetizazioa ahalbidetu ere. «Helburu nagusiak bi izan ziren: hezkuntza publikoaren onurak herritar guztiei zabaltzea eta euskararen erabilera bultzatzea irakaskuntzan. Bide horri esker, 9.000 haur baino gehiagok analfabetismotik ihes egin zuten», diote antolatzaileek.

Erakusketak hezkuntzaren eta kulturaren alorretan hain erabakigarria izan zen jarduketa hau interpretatzen laguntzea du helburu eta bertan ikusgai egongo dira garaiko objektu originalak, material grafikoak, erreprodukzioak eta dokumental historikoak, bisitariei garai hartako hezkuntza- eta gizarte-testuinguruaren berri emateko. Gainera, bertan jorratuko diren aspektuetako batzuk dira genesi historikoa, proiektuaren protagonista desberdinek izandako rola (Aldundiaren ekimena, Bizkaiko udalerrien, landa-eremuen eta bizilagunen inplikazioa…), ikastolen handitasuna eta hedapen geografikoa, eraikinen berezitasun arkitektonikoak, irakasleen bikaintasuna (gehienak emakumezkoak ziren), baliabide pedagogikoen modernotasuna eta aniztasuna edo barruko antolaketa berezi eta zorrotza.

Beraz, herritarrek aukera izango dute auzo-ikastolen garrantziaz eta euskal gizartean izan zuten eragin historikoaz sakonago jabetzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  3. 3

    El bilbaíno de 84 años víctima del timo de una cubana: «Me engatusó con cariño y me ha robado 65.000 euros»
  4. 4 Un experto en longevidad explica por qué «los andaluces enferman más que los vascos»
  5. 5 Polémica portada de la revista sobre la mano de Irulegi: ¿por qué salen Dani Rovira y Clara Lago?
  6. 6

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  7. 7

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  8. 8

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  9. 9

    «He estado media hora esperando al metro y he llegado tarde al instituto»
  10. 10 Un auto de la Audiencia Provincial de Madrid plantea que la muerte de Mario Biondo pudo no ser un suicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Bizkaiko Auzo Ikastolei buruzko erakusketa Laukizera iritsi da

Bizkaiko Auzo Ikastolei buruzko erakusketa Laukizera iritsi da