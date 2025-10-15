El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Abarrotados los accesos al metro en Abando y Moyua tras la manifestación
Logo Patrocinio

Turista eta paisaia

Aritz Gorrotxategi

Aritz Gorrotxategi

Asteazkena, 15 urria 2025, 13:29

Comenta

Turistak gutxitzen hasi diren honetan, haietako bat ikusi nuen Kontxako badiaren parean, bidegorriaren izkina batean. Ez zen marko inkonparablera begira ari, Mirakontxaren hegaleko lorategi-eremura baizik. Argazki-kamera eskuan, lorezainek mimoz antolatutako lore-landareei argazkiak ateratzen ari zen, liluratu antzean. Agian, botanikoa izango zen bere herrian, edo lorezaina. Horrek gogorarazi zidan atzerritarrek beste begirada bat dakartela geureari begiratzeko. Bere osotasun fisikoa arriskuan jarriz, gizon hura bidegorrian sartu zen ederra iruditu zitzaion zerbait harrapatzeko, nahiz eta postal guztietan ateratzen dena pareko badia izan. Turista horrek begirada jirarazi zidan, eta onartu behar izan nuen lorategi puska horrek bazuela zerbait berezia.

Etxean, jada, zera irakurri nion Julio Llamazares idazleari egunkari batean egindako elkarrizketa batean: «Paisaiak oroimen-gordailuak dira, haiek sentitzen eta begiratzen jakin behar dugu. Haietan jazotako historiaren eta gertaeren oroimenaren lurruna barnebiltzen duten ispiluak dira». Agian, paisaien osagaien eta hutsuneen bidez bila daitezke geure buruari egiten dizkiogun hainbat galderen erantzunak.

Begiratzen jakin behar da. Begirada ohikotasunaren gurpiletik askatzen. Kanpotik etorritakoek, dela asmo turistikoekin, dela bizimodu berri bat eraikitzeko, begirada hori daramate barruan ezkutatuta. Beren sorterriko paisaiak ureztatzen dituzte, ez daitezen lurrundu, eta, era berean, geureari beste modu batean begiratzen erakusten digute, geure begirada desizozten laguntzen digute.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Hablan los vecinos de la niña de 8 años violada por su padre en Madrid: «Todos sabíamos que podía pasar»
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Turista eta paisaia

Turista eta paisaia