Alokairuak ordaintzeko laguntzak eskatu, Galdakaon
Udalerriko 18 eta 35 urte bitarteko gazteek urritik aurrera eskatu ahal izango dute dirulaguntza lerro
Astelehena, 1 iraila 2025, 09:13
Eskaintzaren eskasiak, prezio garestiek eta lan-prekarietateak gazteek etxebizitza eskuratu ahal izatea zailtzen jarraitzen dute. Zehazki, 16 eta 29 urte bitarteko biztanleriaren % 15,2k bakarrik lortu zuen familiaren etxea uztea independentzia lortzeko 2024ko bigarren seihilekoan, Espainiako Gazteriaren Kontseiluak 2024ko bigarren seihilekoan eskainitako datuen arabera. Deigarria da estatistikak kaleratzen dituenetik izan dugun daturik txarrena dela.
Bada, egorea horri buelta emateko, Galdakaoko Udalak 18 eta 35 urte bitarteko herritarrei alokairua ordaintzen laguntzeko dirulaguntza lerro bat jarri du abian. Herriko gazteei gurasoen etxetik emantzipatzen laguntzea eta haien autonomia sustatzea da ekimenaren helburua.
Alokairurako laguntza berri horiek urritik aurrera eskatu ahal izango dira, eta, udaletik jakinarazi dutenez, horien zenbatekoa 160 eta 400 euro bitartekoa izango da, bizikidetza unitatearen arabera eta bakoitzaren baldintza sozial zein ekonomikoen arabera (IPREM gisa ezagutzen den Ondorio Anitzeko Errenten Adierazle Publikoa kontuan hartuta).
Laguntzak Galdakaon erroldatuta dauden eta alokairuko etxebizitza libre batean bizi diren gazteentzat dira. Hiru onuradun mota daude: banakakoak, alokairuaren titularkideak (etxebizitza partekatzen dutenak, baina bizikidetza unitatea osatzen ez dutenak) eta bikote batek osatutako bizikidetza unitatea (ezkonduta edo antzeko harreman iraunkorrean), ardurapean adingabeak izan zein ez.
Laguntzak honako irizpide hauetan oinarrituko dira: diru sarrerak, etxebizitza premia bereziko egoera (genero indarkeriaren biktimak, familia ugariak edo guraso bakarrekoak, eta desgaitasuna edo gaixotasun mentala duten pertsonak dituzten unitateak), eta etxebizitza eskatzaileen erregistroko inskripzioaren antzinatasuna.
Baldintzak
Udaleko arduradunen arabera, laguntza horiek 2025. urteari dagokion alokairua ordaintzeko dira. Beraz, komenigarria da interesdunek eta baldintzak betetzen dituztenek aurtengo urtarriletik aurrerako alokairuen fakturak edo ordainagiriak gordeta izatea. Horiek eta alokairu kontratua beharrezkoak izango dira diruz lagundu daitekeen aldian egindako ordainketak egiaztatzeko.
Dirulaguntza eskatzeko baldintzak honako hauek dira: 18 eta 35 urte bitarteko adina izatea, biak barne; Galdakaon erroldatuta egotea, dirulaguntzaren xede den etxebizitzan; inolako etxebizitzarik jabetzan ez izatea, ez eskatzaile indibidualak, ez bizikidetza unitateko ezein kidek; bizikidetza unitateko ezein kidek ezingo du bigarren mailarainoko familia loturarik izan errentatzailearekin edo haren bizikidetza unitateko edozein kiderekin; alokairu kontratuaren titularra izatea, banaka edo errentakide gisa. Kontratua etxebizitza libre batena izan behar da, gutxienez 12 hilabeteko iraupenarekin, eta unitate eskatzailearen ohiko bizileku iraunkorra; errenta banku transferentzia bidez edo banku agiri batean jasotako beste eragiketa baten bidez ordaindu behar da; 10.000 euro gordinetik gorako urteko diru sarrera egiaztatzea, banakako eskatzaileen kasuan ezin dira 30.000 eurotik gorakoak izan, ezta 45.000 eurotik gorakoak ere bi kide edo gehiagoko bizikidetza unitateetan
Beraz, Galdakaon bizi bazara eta baldintza horiek betetzen badituzu, ez ezazu galdu laguntza horiek eskatzeko aukera.
