El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria
Adobe Stock
Vivir | Salud

¿Tomas vitamina D? Pues cuidado con pasarse

Aunque se vendan sin receta, estos suplementos nos puede llevar al hospital si no atendemos algunos criterios

Julia Fernández

Julia Fernández

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:06

Comenta

Escucha la noticia

5 min.

No olviden supervitaminarse y mineralizarse». Los niños de los ochenta reconocerán inmediatamente esta frase. La decía de forma recurrente Super Ratón, un personaje de dibujos ... animados que parodiaba a Superman y que en los años de La Movida conquistó las teles del país. Sin embargo, ese mensaje, que, por un lado anima a comer bien para estar fuertes como este desternillante superhéroe, se ha convertido en un arma de doble filo en los tiempos que corren: los de la suplementación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El enfado de Simeone porque el tráfico de Bilbao retrasa la llegada del Atlético
  2. 2

    Los «estafadores sanitarios» de Bilbao que acumulan más de 700 víctimas
  3. 3

    Herido un seguidor del Atlético tras ser agredido por radicales del Athletic
  4. 4 Muere una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5 San Mamés estalla con el penalti de Giuliano sobre Nico que el árbitro y el VAR ignoraron
  6. 6 El mensaje del Athletic que indigna a la afición del Atlético de Madrid
  7. 7

    «Ese día mi hijo no tenía que estar en la carretera, lo mandaron a la muerte»
  8. 8

    Claves para ahorrar en la próxima declaración de la renta: novedades que hay que tener en cuenta
  9. 9 El principal narrador de DAZN dicta sentencia: «San Mamés es el mejor estadio del mundo»
  10. 10

    El proyecto póstumo «más querido» de Gehry es «una cremallera que cose la Ría»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Tomas vitamina D? Pues cuidado con pasarse

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Tomas vitamina D? Pues cuidado con pasarse