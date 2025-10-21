El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Siete pesadillas oftalmológicas por usar lentillas y toda la parafernalia del terror en Halloween

«Algunas pueden tener consecuencias graves si no se tratan», indica el especialista en córnea del ICQO Pablo Morales, quien insiste en que se usen siempre productos homologados e hipoalergénicos

Solange Vázquez

Solange Vázquez

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

Para horrores de Halloween, los que ven los oftalmólogos en los días posteriores a esta fiesta, cuando el disfraz ya es historia pero los ojos ... no han 'olvidado' las tropelías cometidas con ellos. Se les llenan las consultas: algunos pacientes –muchos no habituales, porque no tienen ningún problema ocular previo, e incluso niños– les llegan con ojitos realmente terroríficos. ¿La causa? «Los artículos o productos cosméticos no homologados usados para disfrazarse», detalla Pablo Morales, especialista en córnea del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología (ICQO).

