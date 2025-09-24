El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración Adobe Stock
Vivir | Salud

¿Tu pareja tiene depresión? Aquí tienes unas claves para ayudarlo

Acompañar, sin prisas ni presión y dando pequeñas alegrías es el camino para que la situación mejore

Jesús J. Hernández

Jesús J. Hernández

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:54

Escucha la noticia

4 min.

Nadie está libre de caer en una depresión. Como tantas cosas que nos pasan, no entra en nuestros planes, pero llega, así, de improviso. ¿Qué ... hacer cuando le toca a nuestra pareja? Nos duele su dolor y corremos el riesgo de improvisar y meter prisas para verla bien. Los expertos nos dan una clave: acompañar sin presionar. Y un mantra que podemos trasladarle para empezar: «Puedes llorar todo lo que necesites; no me voy a asustar».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro agresiones con arma blanca en un día
  2. 2

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  3. 3 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  4. 4

    Una avería deja sin Cercanías Renfe hasta el viernes a miles de usuarios de Santurtzi a Barakaldo
  5. 5

    El Gobierno sube de 675 a 800 euros la renta por sacar en alquiler pisos vacíos en Bilbao
  6. 6

    Correos pone a la venta por 13,5 millones su sede central en Bilbao
  7. 7

    Bizkaibus se plantea cancelar los servicios nocturnos en fiestas por el vandalismo
  8. 8

    El Gobierno vasco recupera a la mano derecha de Atutxa para lidiar con la crisis de Arkaute
  9. 9 Esta es la secuencia de un robo de móvil frustrado a plena luz del día en Bilbao
  10. 10

    El crimen de Solokoetxe fue un encontronazo «casual» entre dos grupos que volvían a casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Tu pareja tiene depresión? Aquí tienes unas claves para ayudarlo

logo

Este podcast es exclusivo para suscriptores. Disfruta de acceso ilimitado

¿Tu pareja tiene depresión? Aquí tienes unas claves para ayudarlo