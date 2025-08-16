El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Al ritmo de La Pasarela. Una pareja baila durante la verbena vespertina en Quel. Sonia Tercero
Nos vamos de verbena a... Quel (La Rioja)

La orquesta La Pasarela se derrite a 39 grados: «Aquí lo importante es que la gente baile»

De Marisol a Tom Jones, esta formación lleva 35 años animando las fiestas populares con música de todo tipo y ya van por la tercera generación

Pío García

Pío García

Logroño

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:40

Escucha la noticia

7 min.

A las ocho menos cuarto de la tarde, el termómetro del móvil marca 40 grados. El escenario está montado en un parking vacío, detrás del ... frontón. El sol todavía campea en un cielo azulísimo, aunque poco a poco se va escondiendo detrás de un edificio. Cuatro pelotaris calientan en una bocacalle; su partido comienza en quince minutos. La gente del pueblo pasa a su lado y les da ánimos con un puntito de sorna: «¡Hoy no hace falta que calentéis mucho!», les gritan. Ellos, concentrados, hacen como que no escuchan. En una lonja vecina, la Peña La Repeña ha montado un bar. Los mozos salen cargados con tanques de cerveza y piscinas de calimocho. En el parking reconvertido en pista de baile, el Ayuntamiento de Quel ha instalado dos tenderetes: en uno se fríe choricillo y en otro se reparten vasitos de vino tinto. Una hucha anima a depositar un euro para la ermita del Cristo.

