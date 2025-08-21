El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Catalín montando el espeto de sardinas. Migue Fernández

Catalín Agape Espetero

Un verano a la última
«Somos capaces de convertir la plata en oro»

Catalín Agape ·

Lleva 22 años cocinando espetos en Málaga y ha visto de todo: «Hasta mojar una sardina en café»

Cristina Pinto

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:04

Catalín Agape, 'Cata', sabe cómo convertir la plata en oro. Tiene 47 años y lleva 22 años haciéndolo todos los días. Es todo un experto ... en la materia. La plata, en este caso, son las sardinas. El oro reluce tras el arte de hacer el espeto, símbolo malagueño por excelencia. Cada mañana, antes de ponerse ante la barca y espetar hasta cincuenta kilos de sardinas, Catalín ayuda a sus compañeros a colocar las sombrillas y las mesas del chiringuito Las Acacias, donde trabaja desde hace veinte años. Luego, intentando evitar las altas temperaturas que le esperan durante el día, pide que esta entrevista sea dentro del local, a tan sólo unos metros de su barca para espetar, pero con el placer del aire acondicionado que tanto añora cuando convierte la plata en oro, ese momento en el que la sardina cruda pasa del color plateado al dorado tostadito gracias a esta técnica culinaria 'malaguita'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando cogió al niño, dejé de grabar y bajé corriendo a por él»
  2. 2 Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador denuncian amenazas del Ayuntamiento de Bilbao en un duro comunicado
  3. 3 Fallece una niña de 1 año en el accidente de tráfico en un túnel de la AP-1 en Soraluze
  4. 4

    Decepcionante homenaje a Sorotan Bele con presencia de la Banda Municipal
  5. 5

    Rozalén: «Bilbao, Basauri y El Kalero son mi casa»
  6. 6

    Agreden a dos policías municipales y a un sanitario en el recinto festivo
  7. 7

    La desolación de una familia bilbaína en un pueblo de Palencia: «Hemos perdido la casa familiar en la que pasábamos los veranos»
  8. 8

    La impotencia de Bilbao para combatir la venta ambulante
  9. 9 El Ayuntamiento de Bilbao publicó la crónica del concierto de Kai Nakai, Maren y Olatz Salvador que no llegó a celebrarse
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo «Somos capaces de convertir la plata en oro»

«Somos capaces de convertir la plata en oro»