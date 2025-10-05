El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Josemi Benítez

El 'hombre mosca' que escaló el Ayuntamiento de Bilbao

Al portugués Néstor Lopes le costó lo suyo que le permitiesen trepar por alguna fachada de la capital vizcaína y, cuando por fin lo logró, dejó insatisfecho al público

Carlos Benito

Carlos Benito

Domingo, 5 de octubre 2025, 01:43

Néstor Lopes solía presentarse como 'el hombre mosca', aunque a veces su publicidad cambiaba el animal de referencia por el mono. El audaz portugués sirve ... como demostración de que hay pocas cosas nuevas bajo el sol: hoy en día, a esos temerarios que trepan por las fachadas y cuelgan sus vídeos en las redes los denominan 'rooftoppers', pero, hace un siglo, Néstor y otros artistas sin vértigo ya se dedicaban a despreciar de idéntica manera la fuerza de la gravedad, sin necesidad de ningún nombre pomposo en inglés. Les decían –¡mucho mejor!– 'escalatorres'. Compartían también con sus herederos actuales cierto enfrentamiento con las autoridades, que no solían contemplar con buenos ojos la perspectiva de que uno de estos «arribistas», como los llamó irónicamente 'El Pueblo Vasco', acabase su carrera estampándose contra el suelo de su ciudad.

