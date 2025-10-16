El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

E.C.

No era tu móvil: Instagram y YouTube experimentan una caída global durante una hora

La famosa red social tuvo problemas de conexión que impedían cargar sus contenidos al igual que en la plataforma de vídeos

Iñaki Juez

Iñaki Juez

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:40

Problemas en Instagram y YouTube. Tanto la famosa red social de Meta como la popular plataforma de vídeos de Google estuvieron funcionando mal desde las diez de la mañana de este jueves. Durante una hora, tuvieron fallos de conexión generalizados que provocaron que no se cargaran los contenidos o lo hicieran de forma más lenta.

Muchos usuarios de Instagram vieron cómo la actualización del timeline de la red social se quedaba clavada en el último contenido. Lo mismo sucedía con los 'live' o Instagram Stories. Mientras tanto, los de YouTube se quejaban de no poder cargar sus vídeos o directamente ser incapaces de entrar en sus cuentas, tanto en la web como en las aplicaciones para moviles.

Estos fallos estaban apareciendo en todas las plataformas en las que se encuentra la red social de Meta sin excepción, tanto iOS como Android o su versión de escritorio para ordenadores, tal y como informa Downdetector, el portal especializado en reportar en tiempo real fallos o interrupciones en servicios digitales. Con el paso del tiempo, la carga de contenidos en Instagram fue mejorando poco a poco.

Lo mismo sucedía en YouTube, en la que supone una de sus mayores caídas en los últimos años. De momento, la plataforma de vídeos no ha hecho ningún comunicado para explicar la procedencia de estos fallos técnicos. La caida de este jueves recuerda a la de Cloudflare, que dejó paralizado los servicios de empresas tan conocidas como Gmail, Spotify o Discord, entre otras.

