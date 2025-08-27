El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Leonid Radvinsky compró en 2018 la mayor parte de la plataforma, que había sido creada en 2016

El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans

Los críticos de la plataforma de Leonid Radvinsky señalan que facilita la explotación sexual y afecta a la salud mental de las creadoras de contenidos para adultos

J. Arrieta

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:10

Leonid Radvinsky, propietario mayoritario de OnlyFans, ganó 598,4 millones de euros en dividendos en 2024, tal y como ha informado Fenix International, la compañía ... que opera esta plataforma cuestionada por ofrecer contenidos pornográficos accesibles sin control seguro de edad, fomentar la trata sexua y generar problemas de salud mental en las creadoras de contenido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador vasco jubilado con 60 años gana un juicio a la Seguridad Social y pasará a cobrar casi 3.200 euros
  2. 2 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  3. 3 Vecinos de Sopela denuncian actos incívicos en la playa de Arriatera-Atxabiribil
  4. 4

    La madre de una menor tutelada «agrede» a dos educadoras en un piso de Santurtzi
  5. 5 El desgarrador mensaje de despedida de Dani Martín a Verónica Echegui: «Mujer gigante que me regaló tanto»
  6. 6 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico, a los 88 años
  7. 7 Brasadero, el nuevo restaurante familiar y juvenil de Bilbao Berria
  8. 8 Álex Mumbrú, exentrenador del Bilbao Basket, hospitalizado en Finlandia
  9. 9

    «¿Pero cuántos emigrantes cruzan de Francia al País Vasco en patera?»
  10. 10

    El rescate imposible de la alpinista Nagovitsyna

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans

El porno amateur hace ganar 598,4 millones de euros en dividendos al dueño de OnlyFans