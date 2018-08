Pokémon: Let's Go, Pikachu & Eevee! tendrán megaevoluciones Pokémon Let's Go Pikachu & Eeve! / Nintendo Ambos juegos salen en Switch en noviembre y tendrán conexión con Pokémon GO SARA BORONDO Viernes, 10 agosto 2018, 12:00

The Pokémon Company y Nintendo han informado mediante nota de prensa de que los dos juegos que saldrán en noviembre en Switch, Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee!, tendrán megaevoluciones de algunos pokémon determinados, para lo que hace falta que el jugador posea la piedra activadora y la megapiedra de dicho pokémon, que además tienen que tener un fuerte vínculo con su entrenador.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! son una reinterpretación de Pokémon Amarillo, pero ahora tendrán esta característica que apareció en la sexta generación pokémon. Los primeros pokémon que se podrán megaevolucionar son Venusaur, Charizard y Blastoise; cuando lo hagan, liberarán toda la energía que haya en su interior, lo que los convertirá en criaturas muy poderosas de forma termporal.

Pokémon: Let's Go, Pikachu! y Let's Go, Eevee! suponen la vuelta a la región de Kanto y a ciudad Carmín, donde el crucero S.S. Anne atraca una vez al año. El jugador deberá desmantelar los planes del Team Rocket, con Jessie, James y Meowth.

Ambos juegos – que saldrán a la venta el 16 de noviembre- se diferencian únicamente en algunos pokémon y tienen en común la conexión con Pokémon GO, el juego de móviles de estas criaturas, de forma que las que hayamos atrapado con el smartphone y sean de Kanto podrán pasar a Switch. Igualmente, un pokémon atrapado en la consola podrá pasar a un periférico específico, la pokéball plus, para pasear por el mundo real en ella y obtener recompensas al volver a Switch.