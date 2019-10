El torneo solidario del Fun & Serious, un 'Grand Prix' con Ibai Llanos al micrófono Ibai Llanos Willyrex y Carlos 'Ocelote' participarán en la recaudación, a beneficio de Save The Children FS GAMER Jueves, 24 octubre 2019, 11:00

Regresa, y con intención de batir récords: por tercer año consecutivo el carismático caster de LVP (grupo MEDIAPRO) Ibai Llanos lanza un desafío solidario a la comunidad gamer. Con más ambición, más creatividad y más aliados que nunca, porque, en su tercera edición, el torneo solidario se reinventa como Grand Prix, una cita que enfrentará a dos equipos rivales en una serie de pruebas y competiciones, al estilo del veterano programa televisivo.

Durante los días 7 y 8 de diciembre, el Bilbao Exhibition Center (BEC) albergará numerosas sorpresas: los dos equipos en liza, abanderados por dos conocidos influencers, se medirán en diversas pruebas, no solo vinculadas al universo de los videojuegos. Y es que además de juegos tan populares como League of Legends, Clash Royale, FIFA 20 y Just Dance, la organización ha preparado otras sorpresas que se irán desvelando en los próximos días. El torneo podrá seguirse desde el canal de Twitch de Ibai Llanos y las entradas ya están a la venta (junto a toda la información) en https://ibainefico.lvp.es/.

Aunque cambie de formato, el Grand Prix Ibainéfico mantiene su voluntad de ser el evento solidario de referencia del ecosistema nacional de eSports. En este caso, toda la recaudación conseguida durante los días 7 y 8 de diciembre se destinará a Save the Children, una ONG que defiende los derechos de millones de niños y niñas en todo el mundo, con presencia en más de 120 países, y que en 2019 ha cumplido un siglo de vida.

Lo mismo que en años anteriores, Ibai Llanos no está solo en esta cruzada digital y humanitaria, que tomará forma durante el Festival bilbaino Fun and Serious, una cita que, del 6 al 9 de diciembre, celebra su IX edición.

Ocelote y Willyrex, los alcaldes

Carlos 'Ocelote' Rodríguez, propietario de uno de los equipos más potentes del panorama competitivo de deportes electrónicos, G2 Esports (que estará jugando en los cuartos de final de Worlds este fin de semana, vencedor en 2019 de la final de la LEC y del Mid Season Invitational) y el creador de contenidos digitales Willyrex, Guillermo Díaz Ibáñez (creador de contenido con más de 30 millones de seguidores en YouTube y copropietario de MAD Lions E.C., equipo de referencia en España) serán los grandes aliados de esta propuesta, como «alcaldes» rivales, o capitales de los dos equipos en competición.

El objetivo, superar la cifra de recaudación del año pasado, 80.000 euros que fans y seguidores aportaron durante el torneo físico.

«Estoy encantado con el formato de torneo de este año. Llevar el famoso Grand Prix del Verano a mi terreno, al terreno de los videojuegos, va a ser muy divertido. El objetivo de esta tercera edición está muy claro: superar los más de 80.000 euros que se recaudaron el año pasado. Yo creo que con el esfuerzo de toda la comunidad lo podemos conseguir», explica Ibai Llanos.

Save the Children, cien años al lado de la infancia

Hace cien años, después de una de las guerras más destructivas de la historia, una mujer se alzó para dar voz a los que más sufrieron las consecuencias del conflicto: los niños y las niñas. Eglantyne Jebb luchó toda su vida para garantizar los derechos de la infancia creando así la Fundación Save the Children.

«Todas las guerras, justas o injustas, desastrosas o victoriosas, son guerras contra los niños», decía Jebb. Actualmente uno de cada cinco niños y niñas en todo el mundo, aproximadamente 420 millones, vive en zonas de guerra. Nunca en los últimos veinte años había habido tantos niños viviendo en áreas afectadas por los conflictos armados. La organización denuncia que las guerras que se libran hoy día son verdaderas guerras contra la infancia: por cada soldado muerto, hay cinco niños asesinados.

Cien años después, Save the Children sigue luchando y trabajando para que todos los niños y niñas de todo el mundo, en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar puedan sobrevivir, aprender y estar protegidos. La organización destinará los fondos recaudados del Grand Prix Ibainéfico a sus programas de atención a la infancia afectada por conflictos o desplazamientos forzosos, proporcionándoles espacios seguros donde puedan volver a ser lo que son: niños y niñas.

Fun & Serious, el festival más grande de Europa

«Nos enorgullece albergar esta propuesta, que seguiremos apoyando año tras año -ratificó Alfonso Gómez, director del festival Fun & Serious- demuestra que los videojuegos pueden tener una clara dimensión humanitaria y de compromiso social. Que pueden hacer un mundo mejor, más consciente y comprometido. Es la parte más seria, de este festival que da la bienvenida a Ibai por segundo año y que ha acogido diversas iniciativas solidarias como Videojuegos por Alimentos en 2018, cuando logramos recoger una tonelada de alimentos no perecederos para diversos comedores sociales de la región».

A punto de comenzar su novena edición, Fun & Serious Game Festival es uno de los festivales de referencia internacional para el sector de los videojuegos, además de una cita ineludible en la agenda cultural del continente. Además de premiar a los grandes nombres de la industria y los mejores títulos de la temporada, el festival pretende elevar los videojuegos a la categoría de un arte como el cine o la música. Un sector, el del gaming, que según los últimos datos de AEVI (mayo, 2019) ya factura el doble que los de cine y música juntos, con una facturación record en 2018 (1530 millones de euros) y un crecimiento internanual del 12,6%.