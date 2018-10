Análisis Astro Bot Rescue Mission: una aventura galáctica en realidad virtual Astro Bot Rescue Mission / Sony Una de las exclusivas más esmeradas para PlayStation VR RAÚL ROMERO Jueves, 11 octubre 2018, 09:33

Astro Bot llegó cual demostración de PlayStation VR. Este gracioso robot se ganó el cariño del público acercando las plataformas a la realidad virtual; ahora se atreve con un juego completo. Lo tiene todo: fases variadas, saltos calculados al milímetro, rescates a contrarreloj y descomunales jefes de final de fase.

La mecánica es simple. Debemos rescatar a nuestros compañeros, que han sido raptados y esparcidos por los diferentes niveles, escudriñando hasta el último recoveco del escenario. El manejo de Astro es bien sencillo: un botón para saltar y otro para golpear. Además tendremos que esquivar ataques, como chorros de tinta dirigidos a la cara que dificultan el control del robot.

La inmersión es total. Cierto que la demo mostró sobradamente las bondades del dispositivo, pero el juego completo va más allá, arrojando una sensación de profundidad muy conseguida. Todo ello sin rastro de la temida cinetosis, sensación de mareo por movimientos repetitivos que puede afectar a algunos usuarios.

Aunque sencillo, técnicamente se ve muy sólido, con escenarios llenos de recovecos donde la verticalidad juega un papel relevante. El pequeño robot luce de maravilla y el colorido salta a la vista. Apenas hay combates y cuando los hay se resuelven rápidamente. Lo que sí debemos calcular al milímetro son los planeos, especialmente al enfrentarnos a los mentados jefes. Los hay de todo tipo, cada uno con diferentes patrones que nos harán esmerarnos en las esquivas y saltos, además son gigantescos y las escalas están bien balanceadas.

Es increíble lo que ha conseguido Japan Studios con Astro Bot Rescue Mission. El protagonista es adorable y la experiencia de juego se acerca mucho a las producciones de Nintendo (atentos al sospechoso parecido de las monedas con aquellas recolectadas en los juegos del fontanero). No os dejéis engañar por su perspectiva en tercera persona: hasta que no lo pruebas no crees lo bien ensamblado que está.

A fin de cuentas, un juego muy adictivo, de duración mesurada, como casi todos los desarrollados para visores de realidad virtual. Hubiese sido el acompañamiento perfecto para PlayStation VR de lanzamiento, qué duda cabe, aunque echamos en falta algo más de profundidad en los combates y algún que otro rompecabezas. Si queréis saber más no os perdáis nuestra reseña en vídeo, bajo estas líneas.