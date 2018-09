IBM utilizó cámaras policiales para desarrollar un sistema de reconocimiento facial Sistema de vigilancia de la Policía de Nueva York / Web La imagen de los ciudadanos de Nueva york se utilizó sin su consentimiento SARA BORONDO Viernes, 7 septiembre 2018, 12:34

IBM es una de las empresas que está trabajando en las tecnologías de reconocimiento facial, y ha anunciado avances como la detección de atributos con Body Camera Analytics capaces de detectar en la persona su origen étnico, la presencia de vello facial, su edad, o el color del pelo y su longitud. Lo que no se sabía es que para desarrollar algunas de estas tecnologías la empresa utilizó los datos proporcionados por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recogidos por las cámaras de videovigilancia distribuidas por la ciudad, según ha publicado The Intercept en una investigación realizada junto con Investigative Fund en la que se han empleado documentos confidenciales y se ha entrevistado a antiguos miembros de IBM y la policía de Nueva York.

Tras el 11S el NYPD colocó miles de cámaras en Manhattan y centralizó las operaciones de vigilancia. La investigación de The Intercept ha desvelado que la NYPD facilitó las imágenes de miles de neoyorquinos a IBM para desarrollar el software de reconocimiento facial, sin que los ciudadanos lo supieran. El personal de IBMA tenía acceso a 512 de las cámaras pero en los análisis se utilizaron «menos de 50», según afirmó a The Intercept Peter Donald, portavoz de la policía neoyorquina. En un correo electrónico la policía de Nueva York explicó que de vez en cuando «se proporcionaba vídeo a IBM para garantizar que el producto que se estaba desarrollando funcionaría en una ciudad con tanta gente como Nueva York y nos ayudaría a proteger la ciudad. No hay nada en el acuerdo entre IBM y la NYPD que prohíba compartir los datos con IBM con el fin de desarrollar el sistema».

Pese a no ser ilegal el uso de IBM de los datos de las cámaras policiales, algunos grupos defensores de las libertades civiles han considerado que los neoyorquinos deberían haber sido informados del uso de sus datos físicos para el desarrollo de una tecnología de vigilancia por parte de una empresa privada.