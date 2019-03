Vivienda crea un sistema telemático ante el colapso para registrar alquileres Dos mujeres realizan el trámite del registro del alquiler en una oficina de Bizilagun. / usoz Tres años después de la llegada de la norma que obliga a inscribir los contratos, el alto grado de cumplimiento «desborda» las oficinas AMAIA CHICO Domingo, 3 marzo 2019, 01:04

Los propietarios que alquilan sus viviendas se han puesto las pilas. En apenas tres años, más de 64.120 propietarios han registrado sus contratos de arrendamiento y han depositado la fianza en las oficinas del Gobiernovasco, tal y como exige la ley desde entonces. Una «locura», define Mario Yoldi, que ha desbordado tanto las expectativas como los recursos de la Administración. Los propietarios han sido tan cumplidores, insiste aún sorprendido el director de Planificación de Vivienda, que han «superado las previsiones más generosas». A estas alturas pronosticaban unos 50.000 contratos de alquiler registrados –viviendas y locales–, algo que ha quedado ampliamente sobrepasado por los más de 84.702 inmuebles inscritos a día de hoy en Bizilagun.

Ese ritmo vertiginoso ha acelerado por un lado el objetivo de mayor transparencia de la Ley de Vivienda, pero también ha generado disfunciones en la gestión de un sistema que exige a los dueños de pisos y locales inscribir los arrendamientos y depositar las fianzas que cobran a los inquilinos. «Debemos ser más eficientes de lo que somos», asume Yoldi, y para eso Vivienda prevé estrenar el próximo mes de abril un nuevo sistema que permita el registro telemático de los contratos, evite a los propietarios tener que desplazarse a las oficinas territoriales de Vivienda y agilice el cobro y devoluciones de las fianzas. «Con eso y con el incremento de recursos humanos prometido, esperamos rebajar el plazo de tres meses para la devolución de las fianzas y acercarnos en lo posible al mes», explica Yoldi mientras detalla algunas de esas cifras que han roto los esquemas de la Administración en los últimos años.

Los datos más ilustrativos de ese avance son que en 2016 el registro de alquileres inscribió más de 11.000 contratos nuevos en Euskadi, en 2017 la cifra subió a 16.000 y el pasado año, se alcanzaron casi los 21.000 en un año. «Es una barbaridad», resume Yoldi, quien visualiza que si en Euskadi hay un parque de alquiler libre de 117.000 viviendas, ahora ya hay 64.000 que «tenemos controladas». Y «si seguimos regularizando así el mercado, en un par de años lo habremos hecho completamente transparente. Solo por eso habrá merecido la pena», añade el responsable de Vivienda.

Todos los inmuebles arrendados deben depositar la fianza: de una mensualidad en caso de viviendas, dos para locales comerciales, y la cantidad proporcional en caso de arrendamientos de temporada. «Vamos un poco tarde con el registro, por lo que primero se depositan las fianzas y luego se completa la inscripción del contrato», reconoce Yoldi, al tiempo que asume que esa disfunción ha llevado a relegar las multas o recargos por incumplimiento en los plazos. De hecho, no hay datos actualizados sobre esas sanciones ni sobre el porcentaje de infractores. «Es que hasta que esto funcione bien, no podemos aplicar muchos recargos si nosotros no cumplimos con los plazos con suficiente rapidez», justifica. En total, en las capitales vascas hay 31.862 alquileres, casi la mitad de todos los contratos que se firman en Euskadi.

Precisamente ayer el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó, en el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, cambios en materia de vivienda y alquiler, dando un plazo de ocho meses para elaborar un índice de precios y limitando la subida anual de los alquileres al IPC, aunque no se fija un tope como exigían algunos grupos.