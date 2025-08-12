La víctima del incendio de Tres Cantos intentó salvar de las llamas a los caballos El hombre de 50 años trabajaba en el centro hípico del que su hijo era el capataz

Leire Moro Martes, 12 de agosto 2025, 16:21 | Actualizado 16:39h. Comenta Compartir

Tenía 50 años e intentó salvar a los caballos del centro de hípica en el que trabajaba y del que su hijo era el capataz. Este hombre ha sido la primera víctima mortal de los incendios que asolan España. El fuego se desató el lunes por la tarde en Tres Cantos, Madrid, y en apenas cuarenta minutos recorrió seis kilómetros. Una rápida progresión originada por una tormenta seca con vientos de más de 70 kilómetros por hora.

La víctima acudió al centro de hípica Soto de Viñuelas, donde, según apuntan algunos medios, intentó salvar la vida de los caballos, pero el hombre se vio atrapado por las llamas. Sanitarios del Summa 112 le atendieron en el lugar y después fue trasladado al Hospital de La Paz de Madrid en un helicóptero de la Guardia Civil. Allí comprobaron que tenía graves quemaduras en el 98 % de su cuerpo y problemas respiratorios debido a la inhalación de humo. Finalmente, este martes por la mañana certificaban su fallecimiento.

El presidente del Gobierno ha trasladado sus condolencias a la familia de la víctima. «Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego», escribía Pedro Sánchez en sus redes.

Todo mi cariño para la familia del hombre fallecido en Tres Cantos a causa del fuego.



El @interiorgob ha declarado la Fase de Preemergencia en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias ante los numerosos incendios que están activos en nuestro país.



Mi reconocimiento… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 12, 2025

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha dado el pésame: «Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio de Tres Cantos. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso».

Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el #IFTresCantos.



Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso.



Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 12, 2025

Protectora Burrolandia

Otro centro con animales que se ha visto afectado por los incendios de Tres Cantos es Burrolandia. Difelnio Romero, presidente de la protectora, ha confirmado este martes que han podido salvar a casi todos los animales del recinto, que estaban «recogidos en una zona», tras el fuego. «El fuego nos está haciendo mucho daño y no podemos entrar. Cuando entremos, veremos si están quemados o qué ha pasado. Lógicamente estamos sufriendo por la vida de los animales», sentenció a Europa Press este lunes por la noche el presidente de la asociación.

Asimismo, Romero criticaba que «no se podía sacar» del recinto a los 72 burros, 4 caballos, cabras y una vaca watusi que forman parte de la protectora. «La Guardia Civil no nos deja, estamos aquí bloqueados», sentenció ayer, a la vez que declaraba que «solo queda esperar, a ver si sale todo bien». Finalmente, este martes por la mañana ya han podido acceder a las fincas y Burrolandia solo ha tenido que lamentar la pérdida de «dos o tres» cabras, según ha informado Dilfenio en directo a Telemadrid.