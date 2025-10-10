Varios trabajadores intoxicados tras comer un pastel de marihuana en un cumpleaños celebrado en horario laboral El empleado que llevó la tarta ha sido despedido

Bruno Vergara Viernes, 10 de octubre 2025, 17:51 | Actualizado 18:02h. Comenta Compartir

Varios trabajadores de una empresa de Burgos sufrieron una intoxicación tras comer un pastel que contenía marihuana en una fiesta de cumpleaños celebrada en el almacén en horario laboral. Los hechos se produjeron la semana pasada en un centro logístico regulador que opera para Bridgestone en Villalonquéjar.

Pasados unos minutos de la ingesta del postre los efectos se hicieron notar en varios de los empleados, que sufrieron fuertes convulsiones y mareos. Al lugar se desplazaron varias ambulancias para atender a los afectados. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, donde recibieron el alta horas después tras superar los efectos de la droga, según informan en 'Diario de Burgos'.

Por su parte, la dirección de la empresa pidió a los empleados que estuvieron en ese turno de trabajo en el que sucedieron los hechos a someterse a análisis de sangre en la mutua del trabajo. El incidente, además, afectó tanto a trabajadores propios del almacén, como a los integrantes de la subcontrata que también opera en el mismo.

Según los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, se ha producido al menos un despido por lo ocurrido. Se trata del empleado que llevó el pastel, a quien se le ha abierto un expediente disciplinario por causas muy graves por el consumo de sustancias estupefacientes en centro de trabajo y durante el horario laboral.

Por el momento se desconoce si los trabajadores que participaron en la celebración sabían que el pastel incluía marihuana, o bien lo comieron desde el desconocimiento.

