El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Varios trabajadores intoxicados tras comer un pastel de marihuana en un cumpleaños celebrado en horario laboral

El empleado que llevó la tarta ha sido despedido

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:51

Comenta

Varios trabajadores de una empresa de Burgos sufrieron una intoxicación tras comer un pastel que contenía marihuana en una fiesta de cumpleaños celebrada en el almacén en horario laboral. Los hechos se produjeron la semana pasada en un centro logístico regulador que opera para Bridgestone en Villalonquéjar.

Pasados unos minutos de la ingesta del postre los efectos se hicieron notar en varios de los empleados, que sufrieron fuertes convulsiones y mareos. Al lugar se desplazaron varias ambulancias para atender a los afectados. Dos de ellos tuvieron que ser trasladados al hospital, donde recibieron el alta horas después tras superar los efectos de la droga, según informan en 'Diario de Burgos'.

Por su parte, la dirección de la empresa pidió a los empleados que estuvieron en ese turno de trabajo en el que sucedieron los hechos a someterse a análisis de sangre en la mutua del trabajo. El incidente, además, afectó tanto a trabajadores propios del almacén, como a los integrantes de la subcontrata que también opera en el mismo.

Según los dos sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, se ha producido al menos un despido por lo ocurrido. Se trata del empleado que llevó el pastel, a quien se le ha abierto un expediente disciplinario por causas muy graves por el consumo de sustancias estupefacientes en centro de trabajo y durante el horario laboral.

Por el momento se desconoce si los trabajadores que participaron en la celebración sabían que el pastel incluía marihuana, o bien lo comieron desde el desconocimiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El exjugador del Athletic que se ha convertido en banquero privado
  2. 2

    De ser el Adidas vasco a pasar a concurso de acreedores: las razones detrás de la caída del grupo Ternua
  3. 3

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 La confesión de Unai Simón: «Me da ardor de estómago jugar con la camiseta rosa o morada en los partidos de Champions en San Mamés»
  6. 6 United confirma su vuelo Bilbao-Nueva York en 2026 pero le pone competencia
  7. 7

    Desalojan a 60 okupas de una nave de Zorrozaurre tras inundarse el edificio
  8. 8

    15.000 familias vascas se beneficiarán de las nuevas ayudas para el cuidado de hijos
  9. 9

    La vasca Sapa coloca su tecnología en el ejército de EE UU con un acuerdo histórico de 5.000 millones
  10. 10

    La opositora venezolana María Corina Machado gana el Nobel de la Paz que quería Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Varios trabajadores intoxicados tras comer un pastel de marihuana en un cumpleaños celebrado en horario laboral

Varios trabajadores intoxicados tras comer un pastel de marihuana en un cumpleaños celebrado en horario laboral