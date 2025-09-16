El turno de oficio aumenta a cuatro abogados «por el notable incremento de intervenciones»

El turno de oficio contará con cuatro letrados, en lugar de dos, a partir del próximo día 1 de octubre en el partido judicial de ... Bilbao, debido al «notable incremento de intervenciones», según una nota de prensa remitida ayer por el Colegio de Abogados de Bizkaia. El refuerzo de dos profesionales más se ha conseguido gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco, que «permitirá mejorar la cobertura del servicio y atender de forma más eficiente el creciente número de asistencias que se vienen registrando en los últimos tiempos».

Se trata de una constante demanda por parte de la abogacía por el aumento del trabajo de los profesionales adscritos al turno de asistencia al detenido. Con esta medida, se busca garantizar una prestación adecuada del servicio, así como mejorar las condiciones de la abogacía.

Protagonistas

Desde la junta de gobierno del colegio, argumentan que «la presencia de los profesionales del turno no puede ser considerada como un mero requisito procesal», sino que deben ser tratados «como verdaderos protagonistas del proceso judicial». «Una defensa legal de calidad para los más necesitados es un elemento central en cualquier sistema democrático», defienden y «cuidar las condiciones en que se presta y a los profesionales que lo hacen posible es un mandato legal y moral».

La decana del Colegio de la Abogacía de Bizkaia, Maite Morillo, se muestra satisfecha por el acuerdo y apuesta por «seguir trabajando con rigor para dignificar la profesión y dar respuesta a los nuevos retos».