Sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, en las rampas de Uribitarte. Luis Ángel Gómez

El turno de oficio aumenta a cuatro abogados «por el notable incremento de intervenciones»

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Martes, 16 de septiembre 2025, 01:05

El turno de oficio contará con cuatro letrados, en lugar de dos, a partir del próximo día 1 de octubre en el partido judicial de ... Bilbao, debido al «notable incremento de intervenciones», según una nota de prensa remitida ayer por el Colegio de Abogados de Bizkaia. El refuerzo de dos profesionales más se ha conseguido gracias a un acuerdo alcanzado con el Gobierno vasco, que «permitirá mejorar la cobertura del servicio y atender de forma más eficiente el creciente número de asistencias que se vienen registrando en los últimos tiempos».

