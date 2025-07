El tremendo susto de la corredora Sara Alonso tras ser embestida por una vaca: «Ha sido una pesadilla. Estoy destrozada»

Marina León Lunes, 14 de julio 2025, 19:28 Comenta Compartir

La atleta donostiarra Sara Alonso (1999) ha sufrido decenas de caídas y varias lesiones durante competiciones y entrenamientos, pero con lo que no contaba era con lo que le sucedió el pasado domingo. Terminó en el hospital con una costilla rota después de ser embestida por una vaca. «Aunque parezca una P*** broma, es la mayor pesadilla que podría tener hoy. Estoy destrozada. Totalmente», escribe en sus redes junto a algunas imágenes de su paso por el hospital. «Todo iba muy bien este año y el verano prometía mucho. Y que tan rapido se haya destrozado me destroza por dentro», lamenta.

Después de la carrera de 40 kilómetros del día anterior, Sará salió el domingo a correr sola para desconectar. Estaba con el grupo de amigos en Sant Llorenç de Morunys, en los Pirineos catalanes. Nada más empezar a entrenar, se topó con una vaca y su cría en un camino forestal, por lo que bajó el ritmo. Cuando ya las había rebasado, el animal le atacó por detrás. «️He pasado una de las situaciones de más terror de mi vida y en un momento pensaba que seguiría corneándome hasta que me matara», cuenta. «Ha parado y he podido salir de ahí, pero tengo traumatismos por mi cuerpo y lo peor de todo, me ha fracturado la sexta costilla por completo», añade la atleta, que tendrá que parar varias semanas en uno de los mejores momentos de su carrera, tras convertirse en mayo en la primera española que ganaba en Zegama desde 2017.

«Eso significa una cosa: agur a FontoRomeu, Sierre Zinal y sobretodo al objetivo mas grande del año, UTMB Mont Blanc. Espero que la recuperación sea rápida y al menos pueda seguir con la idea de correr el mundial y la final de la Golden Trail Series», añade.

Este lunes, ya de vuelta en casa, Sara cuenta que sigue «con el corazón un poco partido» pero agradecida por todo el cariño recibido. «De dolor estoy bien, he podido dormir y espero ya en breves poder subirme a un rodillo», relata. Eso sí, por el momento, los objetivos deportivos «se quedan en el horizonte». Con algo más de calma, la corredora asume que este será un bache más que logrará superar. «Me jode que estos baches sean cosa de una probabilidad mínima de que ocurran (chatGPT dice que la probabilidad de embestida de vaca es del 0.5% y ahí estoy yo)», añade con humor. Por último, cuenta que, «después de haber llorado mucho estas 24 horas», subirá a YouTube un video de sus dos primeras semanas de recuperación. «Aunque no habrá mucha cosa interesante que contar en agosto», concluye.

Temas

Pirineos

Audiencias

Instagram