Una trabajadora social es asesinada durante una visita domiciliaria en Pontevedra

Aitor Echevarría Martes, 29 de julio 2025, 16:56

Una trabajadora social de 48 años ha sido asesinada este martes en el municipio de O Porriño, concretamente en la parroquia de Atios, a primera hora de la mañana, mientras realizaba una de sus visitas habituales a un domicilio de personas mayores. La Guardia Civil investiga su muerte como un posible homicidio, y todo apunta a que el hombre al que asistía podría estar implicado en los hechos.

Fuentes de la investigación han indicado que el cadáver presentaba un golpe en la cabeza, probablemente causado por una herramienta, y que el presunto agresor fue encontrado en el lugar del suceso con manchas de sangre y visiblemente desorientado. Según testigos, pronunciaba frases incoherentes cuando llegaron los agentes.

El subdelegado del Gobierno en Galicia, Abel Losada, asegura que el presunto autor del crimen fue encontrado en el lugar, con manchas de sangre y desorientado. Y según ha indicado en un audio remitido a los medios de comunicación, la víctima, vecina del municipio de Mos (Pontevedra), era trabajadora del Servicio de Ayuda en el Hogar del Ayuntamiento en O Porriño.

Además, ha declarado que, por el momento, no existen indicios que apunten a un caso de violencia de género. La víctima no estaba incluida en el sistema de protección VioGen y no constaban antecedentes de conflictos previos: «con todas las cautelas, no hay ningún indicio que apunte hacia la violencia de género como causa de los hechos».

El lugar del suceso fue inmediatamente acordonado con el fin de proceder al levantamiento del cadáver.