Un trabajador de un supermercado invita a sus compañeros a bollos por su cumpleaños y le despiden por un fallo en los pagos El empleado abonó días después la diferencia de un ticket que le habían cobrado mal

B. Vergara Martes, 12 de agosto 2025, 09:52

Como ocurre en muchas empresas, cuando uno cumple años, el trabajador lleva algo de picar a sus compañeros. Eso mismo hizo un trabajador de Carrefour, que adquirió varios productos en la panadería del supermercado como obsequio a sus colegas. Sin embargo, el empleado acabó despedido por un fallo en el cobro del pedido. Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la improcedencia de dicho despido e insta a la empresa a que debe elegir entre readmitirle en su puesto o pagarle 105.716,09 euros en concepto de indemnización.

Los hechos que llevaron a su despido ocurrieron el 4 de octubre de 2023, el día de su cumpleaños. Para celebrarlo agasajó a todo el personal del centro con diversos productos de bollería. En total, el importe fue de 68,82 euros. Sin embargo, a la hora de pagar, una trabajadora le cobró por error 10,23 euros. Doce días después el empleado abonó la cantidad pendiente e informó de ello a través de un correo electrónico. Además, pidió que «no se adoptaran represalias contra la cajera por el error humano cometido».

Sin embargo, el 14 de noviembre de 2023 el empleado, que trabajaba en la empresa desde 1992, fue despedido a través de carta entregada ese mismo día.

El Tribunal Superior de Galicia ha confirmado ahora la sentencia de primera instancia que declaró improcedente el despido disciplinario del trabajador. Los magistrados gallegos han descartado que la conducta pueda calificarse como infracción muy grave. En su resolución, señalan que se trató de un error inducido por una anotación incorrecta en panadería y un despiste del propio trabajador, sin que existieran indicios de ánimo defraudatorio. Igualmente concluye que dicho trabajador no merece la «sanción de despido» y que la empresa »no ha llegado a probar el dolo en su comportamiento».

