Un taxista finge un ataque epiléptico para evitar el asalto de unos ladrones

Los delincuentes, muy asustados, huyeron del vehículo

B. Vergara

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:32

Un taxista brasileño evitó el asalto de unos ladrones al fingir un ataque epiléptico. Los delincuentes, que se habían subido en la parte trasera del vehículo, se asustaron y salieron huyendo del mismo sin su botín. El ingenio de este hombre le hizo salvarse del robo.

El momento del asalto frustrado fue grabado por una cámara instalada en el salpicadero del taxi. Los hombres se suben en los asientos de atrás y se dirigen al hombre. «Es un asalto, ¿entendido? No quiero perjudicarte», se escucha. En ese momento, el conductor comienza a simular un ataque epiléptico. Actúa de manera extraña, como si le estuvieran dando convulsiones.

Esa circunstancia que desconcertó por completo a los ladrones. «¿Qué fue eso, loco? ¡Carajo! ¡Pon la mano en la lengua de él!», grita uno de los ladrones, sin saber cómo actuar ante dicha situación. Totalmente confundidos y sin saber qué hacer, los asaltantes se asustan y optan por abandonar el coche y huir del lugar.

Las autoridades brasileñas analizan el video para identificar a los asaltantes, quienes hasta el momento no han sido detenidos, pero su rostro ya circula en las redes sociales.

