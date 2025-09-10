Trasladan a una cárcel más «moderna» a Miguel Carcaño tras ser sorprendido con dispositivos móviles Instituciones Penitenciarias ha decidido trasladarlo a un centro de Málaga después de que se descubriera, hace unos meses, que había utilizado una tableta, un dispositivo con wifi y un teléfono móvil dentro de la cárcel

Leire Moro Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:55 | Actualizado 21:04h.

Instituciones Penitenciarias ha trasladado a Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, de la prisión de Herrera de la Mancha a la de Archidona. Un cambio que se producía meses después de descubrir que el reo tenía en su poder una tablet y un pendrive con wifi, elementos que están prohibidos para los reclusos. Eran los padres de Marta, en mayo de este año, los que reclamaban públicamente en el programa 'Código 10' de Cuatro televisión «una investigación en serio» por presuntos «privilegios» a Carcaño en esta prisión.

Durante la investigación en la que se produjo un registro en la panadería donde Carcaño desarrolla su trabajo, donde al parecer se había ganado la confianza de los funcionarios, le encontraron un teléfono móvil. «El dispositivo se lo metió en la cárcel alguien vinculado a la prisión y ha disfrutado de todos esos aparatos por lo menos durante un año y medio», señalaron algunos testimonios.

Y es que, según apuntó en su momento Antonio del Castillo, él ya había solicitado dicho «cambio» de cárcel porque «sabía algo» de un supuesto «trato distinto» a Miguel Carcaño por parte del capellán de la prisión. Meses después llega el castigo por parte de Instituciones Penitenciarias, un castigo relativo, ya que con el traslado se acerca más a Sevilla, ciudad que, según la sentencia, no puede pisar hasta 2043. Y además la cárcel de Archidona es conocida por ser un penitenciario moderno en el que los reos pueden disfrutar de comodidades como una piscina climatizada o un campo de fútbol sala.

16 años del asesinato

Este pasado 23 de enero se han cumplido 16 años del crimen, sin que haya sido localizado aún el cadáver de la víctima, una búsqueda que continúa abierta. El juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver, recordémoslo, se saldó con la condena de Miguel Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, la novia de este último, María García Mendaro; y el amigo de Carcaño Samuel Benítez.

Y en el verano de 2024, tampoco sobra recordarlo, la Audiencia de Sevilla revocaba la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condenaba a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir el crimen cuando él era menor de edad, y a la madre de este; por un delito de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.