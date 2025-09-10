El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Trasladan a una cárcel más «moderna» a Miguel Carcaño tras ser sorprendido con dispositivos móviles

Instituciones Penitenciarias ha decidido trasladarlo a un centro de Málaga después de que se descubriera, hace unos meses, que había utilizado una tableta, un dispositivo con wifi y un teléfono móvil dentro de la cárcel

Leire Moro

Leire Moro

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:55

Instituciones Penitenciarias ha trasladado a Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, de la prisión de Herrera de la Mancha a la de Archidona. Un cambio que se producía meses después de descubrir que el reo tenía en su poder una tablet y un pendrive con wifi, elementos que están prohibidos para los reclusos. Eran los padres de Marta, en mayo de este año, los que reclamaban públicamente en el programa 'Código 10' de Cuatro televisión «una investigación en serio» por presuntos «privilegios» a Carcaño en esta prisión.

Durante la investigación en la que se produjo un registro en la panadería donde Carcaño desarrolla su trabajo, donde al parecer se había ganado la confianza de los funcionarios, le encontraron un teléfono móvil. «El dispositivo se lo metió en la cárcel alguien vinculado a la prisión y ha disfrutado de todos esos aparatos por lo menos durante un año y medio», señalaron algunos testimonios.

Y es que, según apuntó en su momento Antonio del Castillo, él ya había solicitado dicho «cambio» de cárcel porque «sabía algo» de un supuesto «trato distinto» a Miguel Carcaño por parte del capellán de la prisión. Meses después llega el castigo por parte de Instituciones Penitenciarias, un castigo relativo, ya que con el traslado se acerca más a Sevilla, ciudad que, según la sentencia, no puede pisar hasta 2043. Y además la cárcel de Archidona es conocida por ser un penitenciario moderno en el que los reos pueden disfrutar de comodidades como una piscina climatizada o un campo de fútbol sala.

16 años del asesinato

Este pasado 23 de enero se han cumplido 16 años del crimen, sin que haya sido localizado aún el cadáver de la víctima, una búsqueda que continúa abierta. El juicio celebrado en 2011 contra los mayores de edad acusados por el asesinato de Marta del Castillo y la desaparición de su cadáver, recordémoslo, se saldó con la condena de Miguel Carcaño y la absolución del resto de adultos acusados, que eran su hermano Francisco Javier Delgado, la novia de este último, María García Mendaro; y el amigo de Carcaño Samuel Benítez.

Y en el verano de 2024, tampoco sobra recordarlo, la Audiencia de Sevilla revocaba la sentencia del Juzgado de lo Penal número siete que condenaba a Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir el crimen cuando él era menor de edad, y a la madre de este; por un delito de falso testimonio por sus declaraciones en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  3. 3

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  4. 4 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  5. 5

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  6. 6

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España
  7. 7

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  8. 8

    Polonia derriba varios drones rusos tras «una violación sin precedentes del espacio aéreo»
  9. 9

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  10. 10

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trasladan a una cárcel más «moderna» a Miguel Carcaño tras ser sorprendido con dispositivos móviles

Trasladan a una cárcel más «moderna» a Miguel Carcaño tras ser sorprendido con dispositivos móviles