Rescatan a un niño de dos años en estado crítico de un coche en Cartagena mientras su madre compraba

La Policía Local de Cartagena ha rescatado este miércoles a un niño de dos años en estado crítico después de permanecer encerrado en un coche ... mientras su madre hacía la compra en un supermercado de Cabo de Palos, según han informado fuentes municipales.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Llorca, detalló que los agentes acudieron tras recibir el aviso de varios vecinos y comprobaron que el menor estaba en el interior del vehículo, estacionado en pleno sol y con las puertas cerradas, sin reaccionar a ningún estímulo.

Para liberar al pequeño, los policías rompieron una ventanilla y lo trasladaron al interior del supermercado, donde intentaron estabilizarlo aprovechando el ambiente climatizado hasta la llegada de los servicios sanitarios.

El personal de la Unidad Móvil de Emergencias (UME) confirmó la gravedad del estado del niño y subrayó que la rápida actuación de la Policía fue clave para evitar una tragedia. Posteriormente, el menor fue trasladado al hospital Santa Lucía para recibir atención médica.

La Guardia Civil abrió diligencias y envió el vehículo al depósito municipal. La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, anunció que propondrá a la Junta de Gobierno Local un reconocimiento oficial a los agentes implicados en el rescate.