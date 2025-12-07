El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen de la playa de San Juan de Luz. Pascale Parre

Muere un surfista de 28 años en San Juan de Luz

El joven sufrió una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en el agua

T. Nieva

Domingo, 7 de diciembre 2025, 11:19

Comenta

Un surfista de 28 años falleció ayer en San Juan de Luz tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba en el agua. Según varios ... medios franceses, el suceso ocurrió en la playa de Lafitenia sobre las 16.00 horas. Tras ser rescatado por otros surfistas, fue atendido por los servicios médicos y los bomberos, que no pudieron hacer nada por salvar su vida. Las autoridades investigan las circunstancias del suceso.

