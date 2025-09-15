El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Muere una mujer de 83 años tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse en Milán

El varón de 70 años fue trasladado al hospital con varias fracturas y su vida no corre peligro

Leire Moro

Lunes, 15 de septiembre 2025, 18:04

Tragedia en Milán. Una mujer de 83 años ha muerto este domingo tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse. Franccesca Manno, que había salido de casa para tirar la basura, falleció en el acto. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, no consiguieron reanimarla.

Según han informado en la televisión italiana 'RAI', el hombre de 70 años, un vecino de la víctima, saltó desde el cuarto piso con la intención de quitarse la vida y sufrió varias fracturas, sobre todo en las extremidades inferiores. El varón fue trasladado al hospital donde permanece ingresado y no se teme por su vida. Según han informado los médicos, el hombre no perdió la consciencia en ningún momento y creen que se va a recuperar.

Los carabineros acudieron al lugar del siniestro, donde los testigos les ayudaron a reconstruir los hechos. Aunque en un principio pensaron que podía ser un doble suicidio, lo descartaron tras comprobar que no había relación personal entre las víctimas. Por el momento, la investigación permanece abierta, pero el hombre ha sido acusado de homicidio involuntario.

