El juzgado de Ribeira acoge la audiencia preliminar por el crimen de Diana Quer La posibilidad de que la joven sufriese una agresión sexual previa al homicidio es clave para reclamar la prisión permanente revisable para 'El Chicle', que no acude a la vista AGENCIAS Santiago de Compostela Lunes, 1 abril 2019, 13:25

El Juzgado de Instrucción número 1 de Ribeira (A Coruña) acoge este lunes la audiencia preliminar en relación con la desaparición y muerte de la joven madrileña Diana Quer, una vista a la que no ha acudido el único acusado, José Enrique Abuín Gey, alias 'El Chicle'.

En esta sesión sí participan las partes personadas, -acusación, que ejercen los padres de la joven; defensa y Fiscalía-, que estaban citadas a las 11,00 horas en el juzgado de Ribeira. No obstante, dado que la defensa no ha interesado la participación de 'El Chicle', el acusado no estará presente.

Su abogada, María Fernanda Álvarez Pérez, ha asegurado que «no es absolutamente insensible» al dolor de la familia de la víctima pero ha pedido «respeto» a los procedimientos judiciales. «El contribuir a crear una corriente de opinión sobre la inocencia o culpabilidad de un investigado me parece contraproducente para la justicia, entiendo vuestro interés periodístico, pero flaco favor se le está haciendo a la justicia», ha subrayado la abogada, que ha hablado por primera vez ante la prensa.

Así, ha añadido que este lunes se está juzgando a José Enrique Abuin, pero «mañana puede ser cualquiera». «Estoy convencida de que todos queréis que se respeten las garantías judiciales. Si no queréis que se vuelva a la Edad Media y la ley del ojo por ojo y diente por diente sin juicio previo hay que respetar los derechos de los demás», ha añadido.

El jurado popular, en juego

Se trata de una audiencia preliminar incluida en el artículo 30 de la Ley del Jurado, para determinar la procedencia o no de la apertura de juicio oral y si éste se seguirá con jurado popular. La necesidad de esta sesión deriva de la decisión del juzgado de Ribeira de seguir el procedimiento a través de la Ley de Jurado, dado que los indicios existentes, según el magistrado, apuntan a un delito de homicidio o asesinato, cuyo enjuiciamiento está atribuido al jurado popular. A mayores, le atribuye delitos de detención ilegal y contra la libertad sexual.

La familia de Diana pedirá nuevas diligencias complementarias, que hasta ahora se han denegado, y tal cuestión se expondrá en la audiencia preliminar de este lunes a través del abogado que los representa como acusación particular en la causa. Este aspecto es el que ha avanzado el letrado Ricardo Pérez-Lama, que representa a los padres de la víctima, a su llegada al juzgado de Ribeira. El abogado de los padres y hermana de Diana Quer ha dicho a la prensa congregada en el exterior que su objetivo es solicitar esas «diligencias complementarias, algunas de las cuales nos han sido denegadas» antes; no obstante, no ha precisado cuáles serán sus pretensiones al respecto, ya que prefiere plantearlo en primer término ante el juez instructor y, ya después, poder explicarlo.

Pérez-Lama ha manifestado que su petición será que el caso se juzgue mediante un tribunal de jurado, tal y como ya aprobó en su día la Audiencia Provincial. Para la acusación es de vital importancia que en el transcurso del juicio se tenga en cuenta la revisión de la autopsia que supuestamente demostraría que existió agresión sexual. «Es algo obvio, como dice desgraciadamente el padre de la niña, no la desnudó para llevarla a misa precisamente», ha señalado. Así, ha expuesto, «luchamos por esa supervisión de la autopsia» porque el «informe complementario» es muy importante para determinar este punto, ha añadido. En base a ello, «me reafirmo y me ratifico en el escrito que presenté» en el cual, al igual que la Fiscalía, pide por el caso Quer prisión permanente revisable para 'El Chicle'.

El acusado, en prisión provisional

El proceso se materializará con un único acusado, José Enrique Abuín Gey, que permanece en prisión provisional desde el 1 de enero de 2018, tras reconocer ante las fuerzas de seguridad haber sido el autor de la muerte de la joven. Después de pasar por Teixeiro y A Lama, en la actualidad se encuentra ingresado en la cárcel leonesa de Mansilla de las Mulas.

Tras meses de pesquisas sobre el paradero de Diana Quer, el caso se precipitó en diciembre de 2017, cuando una joven de Boiro denunció haber sido víctima de un intento de secuestro. La descripción que aportaron tanto ella como testigos presenciales condujo hasta Enrique Abuín, que ya era uno de los principales sospechosos del caso de Diana Quer.

Enrique Abuín fue detenido el 29 de diciembre de 2017 y, dos días después, en fin de año, reconoció haber sido el responsable de la muerte de la madrileña y llevó a los investigadores a una nave abandonada en la parroquia de Asados (Rianxo), en cuyo interior, dentro de un pozo, fue localizado el cadáver de Diana Quer. El juzgado de Ribeira dictó prisión provisional para él un día después y, desde entonces, permanece en la cárcel a la espera de juicio.

Petición de penas

En concreto, por los delitos de detención ilegal y agresión sexual, la Fiscalía pide para 'El Chicle' penas de 20 y 12 años de prisión, mientras que, por el asesinato con «alevosía» y «ensañamiento» de la joven, añadido a los anteriores delitos, reclama la prisión permanente revisable. Al mismo tiempo, solicita una indemnización para los padres de Diana de 254.000 euros, a los que se suman otros 36.000 euros para su hermana menor. Entre otras cuestiones, en el caso de ser excarcelado, pide que se mantenga una orden de alejamiento de la familia de la joven por un periodo de 10 años, así como la prohibición de que resida o visite A Pobra y la obligación de que participe en un programa de educación sexual.

Por su parte, la acusación particular, que ejercen los padres de Diana, ha solicitado que José Enrique Abuín Gey sea condenado a prisión permanente revisable por el secuestro, violación y asesinato de la joven. En su escrito, considera a 'El Chicle' culpable de los delitos de detención ilegal, agresión sexual y asesinato. Asimismo, reclama una indemnización para los familiares de la joven madrileña de 300.000 euros, el establecimiento de medidas de alejamiento y la prohibición de comunicarse con ellos por un periodo superior en 10 años a la condena.

En su relato de los hechos que tuvieron lugar durante el mes de agosto de 2016, la acusación considera que 'El Chicle' abordó a Diana Quer en la calle mientras volvía a su domicilio desde las fiestas de A Pobra, la agredió y la introdujo a la fuerza en su coche con la intención de «atentar contra su libertad sexual». Posteriormente, la condujo a una nave abandonada de Asados, en el municipio de Rianxo, que conocía con anterioridad, donde la agredió sexualmente y la asesinó. Una vez muerta, 'El Chicle' tiró el cuerpo de la joven a un pozo, donde fue localizado 500 días después. En algún momento después de la muerte -en torno a 20 días después-, el acusado regresó a la nave para lastrar el cuerpo con pesos, una tesis que también apunta la Fiscalía.