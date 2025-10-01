Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza El Servicio vasco de Salud solo consigue retener a 39 para que pasen consulta en centros de salud; otros 29 han ido a Urgencias o ambulancias

Terry Basterra Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:18 Comenta Compartir

Un total de 106 médicos finalizaron este año su formación MIR en Familia en Euskadi, la especialidad de la que se nutre la Atención Primaria y en la que la falta de profesionales es más grave. Sin embargo una parte importante de ellos ha optado por dejar Osakidetza. El Departamento de Salud confirma que 37 de estos profesionales no están aún inscritos en sus listas de contratación, prácticamente uno de cada tres. De los que sí se han quedado una cifra similar (39) ejerce en la actualidad en los centros de salud del País Vasco, mientras que los 29 restantes también trabajan para la sanidad pública vasca, aunque lo hacen en otros niveles asistenciales. La mayoría (22) en las Urgencias de los hospitales vascos, aunque también en Hospitalización a Domicilio (4) y en las ambulancias del servicio de Emergencias (3).

¿Y dónde están esos 37 especialistas en Familia formados en Euskadi que faltan? En el Departamento confían en que parte de ellos hayan decidido marcharse de vacaciones y cuando regresen opten por apuntarse a la bolsa de trabajo de Osakidetza. Pero también es posible que hayan optado por ejercer en otras comunidades o países, o también en el sector privado. No hay que pasar por alto que una parte de los MIR que se forman en Euskadi proceden de otras autonomías y resulta natural que vuelvan a ellas.

La falta de facultativos llevó al País Vasco a entrar este año en guerra con otras comunidades por retener a los médicos que culminaban su residencia en el País Vasco y atraer a galenos de otros territorios. El consejero Martínez anunció que les ofrecerían contratos de tres años de duración con sueldos base de 56.629 euros brutos al año. Cantidad que se podría incrementar notablemente con otra serie de complementos, como la autoconcertación (horas extra) o la realización de guardias. A esta iniciativa se le llamó Programa de Rejuvenecimiento y Fidelización.

Otras comunidades autónomas también hicieron públicas iniciativas similares para captar doctores para sus ambulatorios. Madrid ofrecía a los médicos y pediatras de Atención Primaria 56.600 euros, por los 55.000 de Galicia o los 61.000 de Cantabria. En el caso de Euskadi, Osakidetza puso a disposición de los médicos de familia recién especializados 119 destinos diferentes, de los que ocupó 39. En el caso de Pediatría los puestos disponibles eran 27 y se han cubierto 4.

Osatzen sobre la OPE de difícil cobertura

Sin salir del ámbito de la Atención Primaria, Osatzen, la Sociedad Vasca de Medicina de Familia, ha mostrado su «disconformidad» con la manera en la que Osakidetza ha resuelto la OPE de difícil cobertura, cuyas 169 plazas –100 de ellas en Bizkaia– han sido adjudicadas en los últimos días. Según indica Osatzen, varios de estos puestos ya estaban cubiertos en los últimos años por personal interino o fijo. A esto se suma que las personas que van a ocupar esos puestos recibirán una serie de incentivos, entre ellos económicos, que generarán «desigualdad respecto a profesionales en plazas de perfil similar que no han sido incluidas».

Temas

salud

Galicia

Osakidetza