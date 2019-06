¿Hay que prohibir fumar en las playas? Vigo está haciendo una consulta online y en unos meses pondrá multas. En Euskadi trabajan de momento en la «sensibilización», algo que no les funcionó en Girona YOLANDA VEIGA Jueves, 13 junio 2019, 14:02

Cuando llegó a los 6.000 euros dejó de contar. Y llegó en año y medio, día arriba día abajo. Es lo que se ahorró en tabaco, él que fumaba dos paquetes y medio al día. Si hubiera seguido fumando igual dentro de poco tenía que contar lo que se iba a ahorrar en multas. Porque alguna colilla enterró en la arena o tiró al mar. Serían decenas más que una. Aunque basta una sola para contaminar 8.000 litros de agua potable. Si no acaba en el río quedará en la acera años, donde la lleve el viento, hasta que acabe por degradarse, pasados de 12 a 15 años.

Está por ver cómo poner coto a las colillas del suelo. Pero ya se está cercando al fumador en la playa. El Ayuntamiento de Vigo ha abierto una consulta para preguntar a sus vecinos si están a favor de prohibir fumar en las playas. Y el siguiente paso será crear, en unos meses, una normativa que especifique sanciones. En Euskadi estamos aún lejos de la multa, pero en camino. El Gobierno vasco ha pedido a los fumadores que se abstengan de echar humo junto al mar y trabaja ya en una campaña de sensibilización que incluya, además de los arenales, los parques infantiles como espacios libres de humo. «A este verano no llegamos, pero sí al siguiente. En todo caso, no estamos hablando de prohibición», advierten desde el departamento vasco de Sanidad.

El tabaco en Euskadi Fumadores habituales: El 22%, la prevalencia más baja en 25 años. En 2008 había un 30% de fumadores. Por sexos: Un 25% de hombres y un 18% de mujeres. Por edad: Entre los fumadores hombres el tramo de edad más habitual es de 45 a 74 años y entre las mujeres, de 15 a 44 años.

En Vigo sí hablan de eso, aunque no han concretado la cuantía. «Habrá medidas coercitivas, si no, no surte efecto», explica el alcalde en funciones, Abel Caballero. Lo de la ordenanza está practicamente decidido, pero ha querido «pulsar» la opinión de sus convecinos antes. Desde este martes se puede votar en la web municipal si estás a favor de prohibir el tabaco en la playa (se refieren a la playa urbana de Vigo y a una de las Islas Cíes). «Ya han votado más de 32.000 personas y el resultado es abrumadoramente a favor, casi el 78%», cuentan desde el Ayuntamiento de Vigo a este periódico. Pueden votar vigueses y gente de Bilbao, que la consulta es abierta y el único filtro es que solo se admite un voto por dispositivo.

«No es una consulta vinculante, para eso habría que hacerlo de otra forma, con garantías, pero me sirve para conocer la opinión de la gente, que yo tengo muy en cuenta las opiniones», ha dicho el alcalde. Además de prohibir el tabaco en las playas, en Vigo quieren hacerlo también en el estadio de fútbol de Balaídos -en esta consulta ha votado menos gente, unas 11.000 personas, pero el resultado en igualmente favorable al 'no'-. Se podrá participar en ambos 'referéndums' online durante todo el mes y a partir de entonces se redactará la ordenanza, que no estará lista antes de finales de año.

El ejemplo pionero y fallido de L'Escala

Greenpeace ha calificado de «magnífica» la iniciativa del Ayuntamiento gallego y ha recordado que las colillas tienen «un impacto grandísimo» en el mar. «Es el elemento claramente más abundante cuando se hacen limpiezas de playas y ríos. Una colilla o dos no tienen efecto en las especies marinas pero millones sí», advierte Julio Barea, responsable de gestión de residuos de Greenpeace. La ONG recuerda que ya hay desde hace años -pero sin sanciones- playas libres de humo en España. En teoría son en torno al centenar (Galicia, Cataluña, Asturias, Murcia...). Pero otra cosa es la práctica.

El municipio gerundense de L'Escala fue uno de los pioneros en plantarse contra los fumadores en la playa en 2006 y llamamos para comprobar qué balance hacen. Para nuestra sorpresa nos dicen que aquello ha quedado en nada. «Había una persona que iba advirtiendo a la gente que fumaba que aquel era un espacio sin tabaco, que podía ir a otras playas... No se prohibía, solo se recomendaba, y nunca se pusieron multas. Pero aún así mucha gente acogió mal esa advertencia, respondía incluso con agresividad. Así que la iniciativa duró un par de años y se deshechó», explican desde la oficina de turismo de la localidad catalana.

Europa, en lo que es su menester, también le ha declarado la guerra al tabaco, ya que en su directiva europea sobre plásticos queda recogido que las colillas tengan esta consideración de plásticos, con lo que se calcula que en 2015 se habrá reducido su presencia un 50% y un 80% en 2030. «Las tabacaleras tendrían que hacerse cargo de su recogida, habilitar puntos específicos o fórmulas que gravasen el mal comportamiento». Suena a altamente improbable, pero desde Greenpeace lanzan una propuesta: «Cuando alguien compre un paquete de tabaco podría dejar un depósito, digamos de 5 euros. Si quiere recuperarlos deberá traer las veinte colillas en esa misma cajetilla. Con medidas así se acababan los cigarrillos en la calle de un día para otro».