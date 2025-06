El PP cree que los «filtros ideológicos» condicionan el Pacto de Salud

Iñigo Fernández de Lucio Miércoles, 25 de junio 2025, 17:11 Comenta Compartir

A dos días de que concluya el plazo establecido por el Gobierno vasco para alcanzar un acuerdo en el Pacto de Salud, una de las iniciativas estrella del Gabinete Pradales, el PP se ha mostrado crítico con la forma en la que se quiere concluir el proceso y los contenidos tratados en la mesa. En una comparecencia en San Sebastián, el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y la portavoz en el Parlamento, Laura Garrido, han hecho un análisis de la recta final de los trabajos desarrollados en el foro.

En general, el PP está de acuerdo con algunas de las cuestiones abordadas en el Pacto de Salud pero discrepa de otras «muy relevantes» en las que cree que los «filtros ideológicos» del nacionalismo vasco «condicionan» las propuestas para mejorar la gestión de Osakidetza. Por ejemplo, la exigencia del euskera «por encima de la formación y la experiencia».

De Andrés ha advertido de que su formación no puede comprometerse con los acuerdos que se alcancen el día 27, fecha fijada para el último encuentro, porque piensan que no van a ser «lo suficientemente eficaces». «Hay que priorizar la calidad, no nos podemos comprometer a renunciar a la tarea de oposición con un pacto con el que no nos sentimos totalmente identificados», ha destacado. «El declive va a continuar y no vamos a recuperar la excelencia que Osakidetza tuvo en un tiempo cada vez más pasado», ha lamentado.

Garrido, que ha representado a su partido en la mesa, ha lamentado la «poca ambición» de la mesa y que los trabajos se han realizado con «demasiada celeridad». «Da la impresión de que había una orden del propio Departamento, seguramente del propio lehendakari, para cerrar y dar carpetazo», ha insistido. Así, ha criticado que en el caso de la atención primaria «no se abordan realmente las causas» de la falta de profesionales. A su juicio, «llama la atención que este Gobierno se sigue empeñando en dar una vuelta de tuerca más a la exigencia del euskera». «Hablan de que no retenemos talento, pero las causas están en esa exigencia desmedida del euskera», ha añadido.

«Imposición»

Garrido considera que el Gobierno vasco «no hace una reflexión de lo que tiene que ser una revisión de esta imposición lingüística en Osakidetza, que tanto daño nos está haciendo, que nos está empobreciendo, que nos reduce calidad asistencial, que nos está expulsando talento, y es una traba y un obstáculo para contar con profesionales».

Por otro lado, ha incidido en la «excesiva burocratización» que «quita tiempo para la atención real y efectiva» a los pacientes y cree que este tema se tenía que haber abordado «de forma más exhaustiva contando con los profesionales sanitarios». La salud mental y la cronicidad, por su parte, son retos que para el PP había que «abordar con más amplitud y recursos», al tiempo que ha lamentado que la atención socio-sanitaria «ha quedado absolutamente coja». A juicio de Garrido, también queda pendiente abordar el gasto sanitario en residencias forales, y critica que se ha dado «demasiado tiempo» a la eutanasia en el apartado de línea final de la vida en vez de centrarse en las necesidades en cuidados paliativos.