Osakidetza rebaja a los 48 años el cribado de cáncer de mama cuando los expertos recomiendan a los 45

Euskadi va a rebajar en dos años la edad de las mujeres que se incorporan al cribado de cáncer de mama. Osakidetza pasará de invitarlas ... para realizarse su primera mamografía con 48 años, en lugar de con los 50 actuales, fijados hasta ahora en este programa de detección precoz. Por arriba el límite de edad para participar en este programa se mantiene en 69 años. El anuncio lo ha realizado este martes el lehendakari Imanol Pradales.

Esta medida permitirá incorporar a unas 36.000 vascas más a estos cribados, que cumplirán 48 y 49 años en 2026. La finalidad de esta rebaja es incrementar el grupo de población sobre el que se intenta detectar de forma temprana la presencia de este tumor, el más común entre las mujeres. El pasado año se diagnosticaron 715 cánceres de mama en Euskadi.

La reducción aplicada por el Gobierno vasco se queda a mitad de camino de lo que recomiendan diferentes administraciones y sociedades médicas. El Consejo de Europa ya instó en 2022 a los países miembros a bajar a los 45 años la edad para incorporarse a la realización preventiva de estas pruebas. La American Cancer Society va más allá. Pide a las mujeres a partir de esta edad que se sometan a una mamografía cada año, mientras que aconseja a las que han cumplido ya los 40 que hagan lo mismo. Euskadi solo ha ampliado en dos años, por abajo, la población a la que va dirigido este test.

A nivel estatal, Navarra es una de las comunidades en las que los muestreos realizados por su sanidad pública para detectar este tumor incluye a mujeres a partir de los 45 años y hasta los 69. Cataluña y Asturias son otras dos autonomías que han anunciado ya que fijarán esta misma horquilla de edad para el público diana.

El programa de cribado de cáncer de mama se puso en marcha en 1995. Desde entonces se han realizado más de 2,5 millones de exploraciones y diagnosticado unos 13.000 tumores de pecho, gran parte de ellos en estadios iniciales. En la mayoría de casos -el 84%- estas afectadas pudieron ser sometidas a un tratamiento conservador. Salud, además de a mujeres de entre 48 y 69 euros, seguirá citando para los cibrados a féminas a partir de 40 años con antecedentes familiares de primer grado de esta enfermedad (madres, hijas o hermanas).

Casos a partir de los 30

Oncólogas de Osakidetza han explicado a este diario que ven casos de este tumor en mujeres a partir de 30 o 35 años, aunque el grueso de los casos diagnosticados se concentran entre los 45 y los 65 años, algo que se asocia a un cambio hormonal previo a la postmenopausia.

Uno de los problemas que se encuentran estas especialistas es que los tumores de mama en mujeres jóvenes que se detectan suelen mostrar ya cierto grado significativo de evolución. Algo que condiciona el tratamiento posterior. Suelen ser más agresivos, con un alto índice de toxicidad. Unas mujeres que, por su edad, suelen tener hijos aún pequeños y estar en plena actividad laboral. De ahí que el impacto de la enfermedad sobre su calidad de vida sea muy importante.