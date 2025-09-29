La oposición al consejero de Salud: «Hemos perdido la confianza en usted, no hay quien compre su moto»

«Hemos perdido la confianza en usted». «Le pedimos honestidad». «Ustedes venden mucha propaganda». «Es un buen publicista, pero no hay quien compre su moto». ... Estas son solo algunas de las frases que ha tenido que escuchar este lunes el consejero de Salud en el Parlamento Vasco. Acudía a la Comisión de Salud a explicar los motivos por los que cesó este verano, solo un año después de acceder al cargo a quienes eran hasta ese momento sus manos derecha e izquierda, el viceconsejero de Salud, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dos personas con amplia experiencia y reconocida trayectoria en la sanidad pública vasca. Pero sus argumentos sobre la necesidad de incorporar «nuevos liderazgos» para establecer las «bases» de la Osakidetza del futuro no convencieron a los partidos de la oposición. Es más, les enfadaron.

Martínez dedicó casi la totalidad de sus tres intervenciones en una comisión que se alargó cerca de tres horas para hablar de la situación de Osakidetza. Repasó algunos de los retos que debe afrontar la sanidad vasca en el futuro y las líneas estratégicas que se van a poner en marcha para abordarlos, o su enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad. Sin embargo pasó de puntillas por los motivos de estos ceses. Justificó el relevo de Peiró por Gontzal Tamayo porque «ahora buscaba un perfil más moderno» para profundizar en la digitalización del sistema sanitario. Mientras que en el caso de López Altuna por Lore Bilbao indicó que, así como el pasado año optó por «una persona con profundos conocimientos jurídicos y con prestigio» para apoyarse en ella de cara a resolver las diferentes OPEs en marcha, ahora se ha decantado por «un perfil gerencial» y con «experiencia en equipos grandes en la Universidad», aunque sin trayectoria en Osakidetza. A los dos cargos salientes les agradeció su trabajo.

Tanto EH Bildu, como Partido Popular y VOX consideraron insuficientes estas explicaciones y cargaron con dureza contra el consejero. Hasta el punto de que al Martínez se le notó incómodo en algunos momentos. Al dirigente regional le afearon que se amparase en el Pacto de Salud para «justificar los ceses, porque en ningún momento se habló de que fuese necesario destituir a estas personas», según ha manifestado Rebeka Ubera, de EH Bildu.

La representante soberanista ha sido muy contundente en sus críticas hacia el consejero. «El motivo de esta comparecencia era conocer los motivos de los ceses de estas personas, no sus proyectos para Osakidetza. Ha desviado el tema. Dice que quiere transformar Osakidetza con nuevos líderes, pero ya había nuevos líderes. Trae además propuestas que ya se habían hecho antes. Le pedimos honestidad. Seguimos sin conocer los motivos de los ceses. Hoy nos ha tomado el pelo», le ha dicho Ubera a un Martínez al que le ha preguntado por «¿qué valor añadido aportan estos nuevos cargos con respecto a los anteriores? ¿O es que acaso quiere cerrar filas con sus amigos porque no quieren hacer nada?».

La popular Laura Garrido le dijo al consejero que con las decisiones que ha tomado en los últimos meses «he perdido la confianza en usted». Insistió en la relación personal que el titular de Salud tendría con las personas que ha designado como viceconsejero y directora general de Osakidetza y le preguntó «si a ellos los va a echar también dentro de un año».

Por su parte Amaia Martínez, diputada de VOX, le preguntó al consejero si las personas que cesó en verano «le habían sido impuestas» a su llegada al cargo para buscar a qué se pudo deber la decisión de sustituirlos, «porque no se entiende que alabe el trabajo de personas a las que luego destituye».