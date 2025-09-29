El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Un momento de la Comisión de Salud en el Parlamento vasco. LEGEBILTZARRA

La oposición al consejero de Salud: «Hemos perdido la confianza en usted, no hay quien compre su moto»

Las explicaciones sobre los ceses de la cúpula de Osakidetza no convencen a EH Bildu, Partido Popular y VOX en una tensa comisión en el Parlamento vasco

Terry Basterra

Terry Basterra

Lunes, 29 de septiembre 2025, 16:48

«Hemos perdido la confianza en usted». «Le pedimos honestidad». «Ustedes venden mucha propaganda». «Es un buen publicista, pero no hay quien compre su moto». ... Estas son solo algunas de las frases que ha tenido que escuchar este lunes el consejero de Salud en el Parlamento Vasco. Acudía a la Comisión de Salud a explicar los motivos por los que cesó este verano, solo un año después de acceder al cargo a quienes eran hasta ese momento sus manos derecha e izquierda, el viceconsejero de Salud, Enrique Peiró, y la directora general de Osakidetza, Susana López Altuna, dos personas con amplia experiencia y reconocida trayectoria en la sanidad pública vasca. Pero sus argumentos sobre la necesidad de incorporar «nuevos liderazgos» para establecer las «bases» de la Osakidetza del futuro no convencieron a los partidos de la oposición. Es más, les enfadaron.

