Luis juega con su perro, Toy.

La metamorfosis de Luis: de gastar 9.000 euros al mes en cocaína y alcohol a terapeuta premiado

Tras destrozar su vida con la coca, hoy dirige un centro de referencia para adictos. «Entendí que no era un monstruo, sobrevivía como podía»

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:51

Luis Pérez (Deltebre, Tarragona, 34 años) tal vez no se acordaría de la primera raya si no hubiera habido una segunda, una tercera... «Llegué a ... consumir seis gramos de cocaína al día. Me gastaba 9.000 euros al mes en droga, y más en prostitución. Estaba tres días seguidos sin parar de consumir». De la última raya también se acuerda. Fue una noche que salió a tomar «dos copas»; no fue capaz de esquivar la tentación. «Ese día me rendí». Volvió a la clínica de desintoxicación. Otra vez. Llevaba ya tres años entrando y saliendo –le expulsaron, incluso–. «Creía que podía controlarlo, pero habría sido el primero en lograrlo. Había asumido dejar la cocaína, pero no aceptaba vivir sin tomarme un gintonic o una cerveza. Mi problema era el alcohol. Y no podía desengancharme hasta que dejara de beber».

