Los mejores vizcaínos del MIR: «Ayudar a los pacientes es lo que más te llena»

Cuando acabó el examen MIR Ane Sustatxa estaba sorprendida de lo difícil que había sido. Durante meses había realizado simulacros de este ejercicio y, aunque siempre eran complicados, la manera en la que estaban formuladas las preguntas y recogidas las respuestas en la prueba definitiva ... celebrada el pasado 25 de enero le hicieron dudar en muchos casos. Por ello cuando esta semana conoció su nota se sorprendió. No esperaba una puntuación tan alta. Esta bilbaína de Santutxu ha quedado en el puesto 43. Es la segunda estudiante de la UPV/EHU con mejor resultado. «Estoy muy satisfecha. Es una posición mejor de la que esperaba cuando acabé el examen», reconoce.

Ese puesto le va a permitir elegir la especialidad médica en la que quiere formarse y desarrollar su carrera profesional. «Mi idea es quedarme en Bizkaia y optar por una especialidad quirúrgica. Dentro de ese campo tengo entre mis preferencias están cirugía general y cirugía plástica y reconstructiva, aunque no son las únicas», apunta.

Aunque ninguno de sus dos padres es sanitario, a Ane de niña ya le llamaba la atención eso de curar. Deseaba ser veterinaria. Pero no fue hasta 4º de la ESO cuando tuvo claro que, en realidad lo que quería ser de mayor era médica. «Lo que más me apetece de esta profesión es ayudar a la gente en un momento difícil como es la enfermedad e intentar sanarlos», cuenta. ¿Y lo que menos? «Me da miedo afrontar los casos delicados en los que hay sufrimiento y muerte. Es algo que sé que tendré que hacer y lo asumo, pero a día de hoy me inquieta», confiesa esta joven que estudió en Begoñazpi Ikastola.

Pablo Rojo también tiene muchas ganas de comenzar su residencia. «Me apetece el contacto con los pacientes, asumir responsabilidades y ayudarles. Eso es lo que más te llena», cuenta este getxotarra. Él ha sido el quinto estudiante de la UPV que mejor nota ha logrado en el MIR. Se ha colocado entre los cien graduados con calificación más alta.

Rojo ha mamado la medicina en casa. Tanto su padre como su madre son facultativos. Él cirujano torácico y ella ginecóloga. De ellos ha «aprendido mucho». Tanto la parte más amable como la más cruda de la profesión. Y en ellos se seguirá apoyando.

La mejor nota, de un ruso

Este getxotarra que estudió en el Colegio Bizkaia también se decantará por especializarse en una rama quirúrgica de la medicina. Aunque aún no tiene claro en cual. Le gustan traumatología, neurocirugía, plástica y otorrinolaringología. Va a esperar a conocer los servicios y a hablar con residentes que se están formando en estas especialidades en Bizkaia antes de decantarse.

Por el momento, tras ocho meses de intenso estudio se va a tomar unas semanas de descanso. Va a desconectar en Tailandia. Se marcha al país asiático acompañado por varios futuros MIR. Ane Sustatxa ha elegido un destino más frío. Hoy mismo vuela hacia Noruega con la esperanza, entre otras cosas, de poder ver auroras boreales.

Ellos son dos de los cinco graduados en Medicina de la UPV que han logrado colocarse entre las cien mejores notas del MIR de 2025. Una edición atípica, tanto por la complejidad del examen, como por lo inusual de que entre las diez notas más altas del ejercicio cuatro sean de estudiantes de universidades extranjeras. Incluida la mejor, lograda por un joven que estudió en una facultad de San Petersburgo.