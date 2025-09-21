El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Presentación de un nuevo modelo de coche eléctrico en China en 2023. AFP

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

La falta de estímulos sonoros y su forma de frenar y acelerar favorecen el conflicto sensorial que da lugar a la cinetosis: el mareo del viajero

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:28

«Niño, deja de leer y mira a la carretera, que te vas a marear». Este mandato materno, que todos escuchamos en nuestra infancia y ... que rara vez nos evitaba las náuseas ni, en el peor de los casos, la vomitera, se ha convertido en un consejo de insospechada actualidad. ¿Por qué? Porque resulta que cada vez son más las personas que aseguran marearse cuando viajan en coches eléctricos. Y aquellos malestares infantiles en ruidosos automóviles de motor de explosión y estos en los enchufables son una misma cosa, la cinetosis, también conocida como mareo del viajero. Pero, ¿por qué parece darse más en los coches eléctricos?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un muerto al recibir una puñalada en una pelea en Bilbao
  2. 2

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  3. 3

    «De la noche a la mañana nos quieren echar, es una sangría»
  4. 4

    Conmoción en Solokoetxe: «Hemos visto un chico ensangrentado tendido en el suelo»
  5. 5

    Doce pisos turísticos en los bajos de unas VPO en Bilbao
  6. 6

    Las grandes cadenas pugnan en Euskadi por la apertura de nuevos supermercados
  7. 7

    La madre de dos niños con una dolencia rara demanda a la Diputación con ayuda de ChatGPT
  8. 8 Asados de cabrito, cordero y cochinillo en Castro Urdiales
  9. 9

    Los niños españoles vivirán menos que sus abuelos
  10. 10

    «CAF hace trenes, no bombas. Se están mezclando cosas que no se deben mezclar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?

¿Por qué nos mareamos más en los coches eléctricos?