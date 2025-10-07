Un juez rechaza que Osakidetza indemnice a la familia del fallecido por rabia en 2019 Considera que con la información aportada por el afectado los médicos no pudieron saber si existía riesgo de infección

Un juzgado de Bilbao rechaza que Osakidetza tenga que indemnizar a la familia del hombre fallecido por rabia en Cruces en 2019. El titular de la sala de lo Contencioso-Administrativo que ha resuelto el caso entiende –«no sin dudas», según figura en la sentencia– que la actuación de los médicos que trataron al hombre, tanto en su centro de salud en Sestao como en las Urgencias de Cruces, no incurre «en responsabilidad». Añade el togado que la labor de los sanitarios «se situó dentro de los parámetros exigibles y normales» para un caso de este tipo. Es por ello que desestima la reclamación patrimonial de la familia del difunto. Pedían una compensación de 443.200 euros. Los familiares no comparten el sentido del fallo. La sentencia no es firme y hay un plazo de 15 días para presentar un posible recurso.

El fallecido, A.E.M.H. fue mordido en un brazo por un gato el 31 de agosto de 2019 en su Marruecos natal, país en el que la rabia es endémica. Acudió a un centro sanitario en Tánger, donde le dieron unas pastillas. No le pautaron el tratamiento antirrábico, consistente en una vacuna con inmunoglobulina específica. Cuando la rabia comienza a mostrar síntomas se torna en una enfermedad mortal. De ahí la importancia de tratarla de forma temprana.

El 9 de septiembre, a su regreso a Bizkaia, este hombre acudió a su centro de salud en Sestao. Allí le vio su médico habitual y una residente. Le examinaron la mordedura. La herida estaba cicatrizando de forma normal y le pautaron antibióticos y tratamiento antitetánico. Le preguntaron si disponía de algún informe médico emitido en Tánger, pero no aportó ninguno. Se consideró entonces que, al no tener informe ni haber sido vacunado en Marruecos, los sanitarios de ese país estimaron que no presentaba riesgo de haber contraído esta enfermedad.

Primer caso en 30 años

Aún así el médico de Sestao solicitó a A.E.M.H. que aguardase en la sala de espera.Quería despejar alguna duda. Para ello pidió comprobar con enfermería la situación vacunal de su paciente e iniciar las gestiones para consultar con Medicina Interna si podía existir algún riesgo de infección por rabia, al tener estos especialistas más conocimiento sobre enfermedad. Pero el afectado no esperó y se marchó del centro de salud. La familia considera que el ambulatorio tenía que haberle llamado por teléfono y buscarle.

El 24 y 28 de noviembre el fallecido acudió a Urgencias de Cruces con dolor en el brazo, náuseas y vómitos. Le dieron nolotil y primperán. No consideraron la posibilidad de que tuviese rabia.El 5 de diciembre ingresó en San Eloy. Ahí ya se le diagnostico l enfermedad y se le aplicó el tratamiento específico, pero era tarde. Falleció en el hospital de Cruces ocho días después. Tenía 56 años. El de este hombre es el primer caso de rabia en humanos que se veía en Euskadi desde hace tres décadas.