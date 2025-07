«La indiferencia no es una opción con la esclerosis múltiple»

En 2014 Ainhoa Ruiz empezó a ver doble. «Lo asocié al estrés y la ansiedad, pero como no se me pasaba fui a Urgencias», recuerda. ... La ingresaron. Durante varias jornadas fue examinada por neurólogos y oftalmólogos. Al sexto día le dieron un diagnóstico. «Me dijeron que tenía esclerosis múltiple. Fue un shock. No conocía nada de la enfermedad», confiesa. Once años después Ainhoa vive aún con la incertidumbre sobre cuándo puede sufrir un nuevo brote de esta enfermedad, pero con el conocimiento sobre cómo debe afrontarlo.

«Cuando te ocurre uno de estos episodios es como volver al punto de partida. Te quedas con el miedo de que no sabes en qué estado te va a dejar y luego hay que volver a empezar. No sé si con el próximo brote voy a ver doble de nuevo o perderé otra vez la sensibilidad de una mano y me tocará trabajar para tratar de recuperarlo. Lo que tengo claro y he aprendido en estos años es que el mundo no se acaba por estar en una silla de ruedas y que he de saber adaptarme», enfatiza.

Ainhoa celebra que la enfermedad hoy en día nada tiene que ver con hace 30 años. «En mi caso está controlada gracias a los avances que ha habido en los últimos años en investigación. Sí es verdad que me canso más y me cuesta más recuperarme pero he logrado mantener mi trabajo y mi vida. Sé que va a haber brotes, pero me adaptaré», recalca.

Esta mujer es una de las cerca de 1.400 personas que padecen esclerosis múltiple en Bizkaia, una patología crónica y degenerativa del sistema nervioso central. Este domingo, como cada verano desde hace 28 años, se celebra una jornada para dar visibilidad a esta enfermedad y recaudar fondos para que asociaciones como Adembi puedan seguir ofreciendo servicios de rehabilitación necesarios a los afectados.

Aunque la iniciativa se ha desarrollado en 45 playas y piscinas distintas del territorio el acto central ha tenido lugar en Ereaga. Allí, además de una nutrida representación de afectados, también han estado presentes las autoridades de la Diputación de Bizkaia, el Departamento de Salud y el Ayuntamiento de Getxo, quienes han insistido en que «la indiferencia no es una opción» y han animado a la ciudadanía a participar en iniciativas solidarias de este tipo. «Es esencial porque cada acto cuenta. Solo con las instituciones y los servicios de salud no es suficiente», han recalcado. Desde la consejería se han comprometido a «seguir apoyando» a los especialistas y a los afectados para «mejorar los tratamientos y las formas de rehabilitación».

Más casos en mujeres que en hombres

Otro de esos pacientes es Jesús Muñoz. Él es uno de los hombres afectados por una patología que tiene una incidencia entre dos y tres veces mayor en mujeres que en varones. A este enamorado del deporte la esclerosis múltiple le limita mucho a nivel físico. Lo nota especialmente en el lado izquierdo de su cuerpo. Esto le ha hecho cambiar sus rutinas. Ya no corre con la misma intensidad que antes, pero practica otros deportes como la natación, que le ayudan en su día a día.

Muñoz confiesa que lo lleva pero a nivel anímico. «La parte emocional es la que más me cuesta. Soy una persona a la que le gusta tener las cosas controladas y esta enfermedad no me deja. Cada día me despierto con la incertidumbre sobre cómo me voy a encontrar y cómo de cansado voy a estar. He tenido que aprender a vivir con esa duda y lo sigo haciendo», explica. Lo que no le ha quitado la patología son las ganas de luchar y de «disfrutar de la vida» todo lo que puede.