Urgente En directo, Bilbao Basket-Gran Canaria

Una farmacéutica desvela los 3 suplementos que no recomienda tomar en la menopausia

La experta Helena Rodero habla también un buen aliado nutricional al que recurrir para suavizar los síntomas durante esta etapa

Marina León

Marina León

Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:48

Aunque la menopausia puede afectar de diferentes maneras, cuando las mujeres atraviesan esta etapa suelen ser comunes síntomas como la caída de estrógenos, los sofocos, la falta de concentración o el insomnio. Para que todo esto sea más llevadero, existen diferentes aliados a los que pueden recurrir para suavizar los síntomas. Uno de los más frecuentes son los suplementos nutricionales. Aunque en el mercado hay una amplia variedad disponibles y diversos especialistas apuntan cuáles son los más beneficiosos, la farmacéutica Helena Rodero ha hecho una lista de aquellos que no recomienda.

NO necesitas tomar todo lo que sale por redes para la menopausia, y menos esos multivitaminicos tipo *ulticentru* *harmato* o cualquier suplemento con mucho de todo. Tampoco me gusta el OMEGA 7 ni cualquier OMEGA 3 , porque hay mucha kk y poca cosa buena y de calidad. aquí te lo explico mejor👇🏻 https://youtu.be/Mb90ZaaxgK8

En primer lugar, los multivitamínicos específicos para mujeres de más de 40 o 50 años. «Mucha cosa pero poca absorción y la mayoría seguramente no lo necesites», explica. En segundo lugar, el Omega-7- «No lo recomiendo porque el único beneficio que tiene es hidratación de las mucosas y de la piel. Pudiendo utilizar un Omega-3 de calidad que tiene otros múltiples beneficios para la vista, el sistema nervioso y para nuestro riesgo cardiovascular», detalla.

El tercer suplemento que no aconseja es el Omega-3 de baja calidad. «Es decir, el que lleva más aceite de pescado que DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido eicosapentaenoico), dos ácidos grasos Omega-3 esenciales. Por último, Rodero recomienda buscar un Omega-3 »que tenga el sello IFOS 5 estrellas, que además garantiza que no lleva metales pesados«, concluye.

