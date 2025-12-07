Una farmacéutica desvela los 3 suplementos que no recomienda tomar en la menopausia
La experta Helena Rodero habla también un buen aliado nutricional al que recurrir para suavizar los síntomas durante esta etapa
Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:48
Aunque la menopausia puede afectar de diferentes maneras, cuando las mujeres atraviesan esta etapa suelen ser comunes síntomas como la caída de estrógenos, los sofocos, la falta de concentración o el insomnio. Para que todo esto sea más llevadero, existen diferentes aliados a los que pueden recurrir para suavizar los síntomas. Uno de los más frecuentes son los suplementos nutricionales. Aunque en el mercado hay una amplia variedad disponibles y diversos especialistas apuntan cuáles son los más beneficiosos, la farmacéutica Helena Rodero ha hecho una lista de aquellos que no recomienda.
@helena.rodero
NO necesitas tomar todo lo que sale por redes para la menopausia, y menos esos multivitaminicos tipo *ulticentru* *harmato* o cualquier suplemento con mucho de todo. Tampoco me gusta el OMEGA 7 ni cualquier OMEGA 3 , porque hay mucha kk y poca cosa buena y de calidad. aquí te lo explico mejor👇🏻 https://youtu.be/Mb90ZaaxgK8♬ sonido original - Helena Rodero⚕️
En primer lugar, los multivitamínicos específicos para mujeres de más de 40 o 50 años. «Mucha cosa pero poca absorción y la mayoría seguramente no lo necesites», explica. En segundo lugar, el Omega-7- «No lo recomiendo porque el único beneficio que tiene es hidratación de las mucosas y de la piel. Pudiendo utilizar un Omega-3 de calidad que tiene otros múltiples beneficios para la vista, el sistema nervioso y para nuestro riesgo cardiovascular», detalla.
El tercer suplemento que no aconseja es el Omega-3 de baja calidad. «Es decir, el que lleva más aceite de pescado que DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido eicosapentaenoico), dos ácidos grasos Omega-3 esenciales. Por último, Rodero recomienda buscar un Omega-3 »que tenga el sello IFOS 5 estrellas, que además garantiza que no lleva metales pesados«, concluye.