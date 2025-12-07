Una farmacéutica desvela los 3 suplementos que no recomienda tomar en la menopausia La experta Helena Rodero habla también un buen aliado nutricional al que recurrir para suavizar los síntomas durante esta etapa

Marina León Domingo, 7 de diciembre 2025, 16:48 Comenta Compartir

Aunque la menopausia puede afectar de diferentes maneras, cuando las mujeres atraviesan esta etapa suelen ser comunes síntomas como la caída de estrógenos, los sofocos, la falta de concentración o el insomnio. Para que todo esto sea más llevadero, existen diferentes aliados a los que pueden recurrir para suavizar los síntomas. Uno de los más frecuentes son los suplementos nutricionales. Aunque en el mercado hay una amplia variedad disponibles y diversos especialistas apuntan cuáles son los más beneficiosos, la farmacéutica Helena Rodero ha hecho una lista de aquellos que no recomienda.

@helena.rodero NO necesitas tomar todo lo que sale por redes para la menopausia, y menos esos multivitaminicos tipo *ulticentru* *harmato* o cualquier suplemento con mucho de todo. Tampoco me gusta el OMEGA 7 ni cualquier OMEGA 3 , porque hay mucha kk y poca cosa buena y de calidad. aquí te lo explico mejor👇🏻 https://youtu.be/Mb90ZaaxgK8 ♬ sonido original - Helena Rodero⚕️

En primer lugar, los multivitamínicos específicos para mujeres de más de 40 o 50 años. «Mucha cosa pero poca absorción y la mayoría seguramente no lo necesites», explica. En segundo lugar, el Omega-7- «No lo recomiendo porque el único beneficio que tiene es hidratación de las mucosas y de la piel. Pudiendo utilizar un Omega-3 de calidad que tiene otros múltiples beneficios para la vista, el sistema nervioso y para nuestro riesgo cardiovascular», detalla.

El tercer suplemento que no aconseja es el Omega-3 de baja calidad. «Es decir, el que lleva más aceite de pescado que DHA (ácido docosahexaenoico) y EPA (ácido eicosapentaenoico), dos ácidos grasos Omega-3 esenciales. Por último, Rodero recomienda buscar un Omega-3 »que tenga el sello IFOS 5 estrellas, que además garantiza que no lleva metales pesados«, concluye.

Temas

Mujeres

Menopausia

Audiencias