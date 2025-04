¿Qué es más potente, un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400? La farmacéutica Elena Monje lo aclara

Silvia Osorio Miércoles, 9 de abril 2025, 08:30 | Actualizado 08:35h. Comenta Compartir

Ibruprofeno o paracetamol. Es la gran pregunta que nos hacemos ante un dolor de cabeza, fiebre o dolores menstruales. ¿Cuál tomar? ¿Cuál es más efectivo? Se trata de dos fármacos que no faltan en ningún botiquín casero y son de los más vendidos en España. A pesar de su gran popularidad, hay quienes piensan que son lo mismo y no tienen claro en qué momento hay que utilizar cada uno.

Además, en ocasiones, la creencia popular nos lleva a recurrir por un paracetamol de 650 mg en lugar de un ibuprofeno de 400 por el hecho de tener más dosis. Sin embargo, no tiene por qué resultar más efectivo el de mayor cantidad. La farmacéutica Elena Monje, conocida en TikTok como @infarmarte ha aclarado en un vídeo publicado cuál es realmente más potente.

«¿Qué crees que es más potente, un paracetamol de 500 mg o un ibuprofeno de 400 mg? Si has pensado en el paracetamol porque tiene más miligramos, déjame decirte que no se pueden comparar las dosis de dos medicamentos con principios activos diferentes», comienza diciendo la especialista con casi un millón de seguidores en la conocida red social.

Según explica, «es como comparar un litro de agua con uno de gasolina porque, aunque tengan la misma cantidad, no tienen las mismas funciones. Cuando comparas estos principios activos, los miligramos ya no equivalen a potencia porque cada uno tiene su manera de actuar en el cuerpo», señala a la vez que afirma que «en farmacología no siempre más dosis significa más potencia».

Diferencias

También Boticaria García, nutricionista y farmaceútica que arrasa con sus consejos en redes y en televisión, ha explicado recientemente cuál debería ser el uso correcto de este tipo de medicamentos. En primer lugar, la experta habla de los conocidos como AINES: antiinflamatorios no esteroideos, es decir, el Ibuprofeno. «Tiene triple función 'A'. Por un lado son antipiréticos, es decir que te bajan la temperatura, son analgésicos, por lo que calman el dolor, y antiinflamatorios», detalla. Sin embargo, el Paracetamol «no es un AINE», puntualiza. «Es antipirético y analgésico, pero no es antiinflamatorio y aún así es el más vendido», cuenta. Y es que cada año en España se venden 32 millones de envases de Paracetamol, lo que lo convierte en el medicaménto genérico más consumido solo por detrás del Omeprazol.

Marián García explica que en 1984 se desarrolló una escalera del dolor que sirve para explicar el uso de este tipo de medicamentos. Para el dolor leve, «encontramos el Ibuprofeno, el diclofenaco, Metamizol y Paracetamol. Lo que sucede con estos fármacos es que »tienen un techo analgésico, por más que tomes no vas a sentirte mejor, y aunque los mezcles tampoco. Tienen sus limitaciones», comenta. Para el dolor moderado están los opioides débiles como la hidrocodona, la codeína y el tramadol. Por último, para lo que se denomina dolor severo «tenemos a la morfina, el fentanilo y la oxicodona». Con respecto a este último grupo, la farmacéutica indica que su uso tiene que estar muy controlado. «En 2023 murieron cien mil personas a causa del fentanilo. Es cien veces más potente como analgésico que la morfina y cincuenta veces más que la heroína», concluye.

