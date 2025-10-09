El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Varias personas visitan una sala de terapia grupal en un centro de salud mental. J. ALEMANY

España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental

La inquietud por el bienestar emocional se ha triplicado en solo siete años y es ya el mayor problema sanitario para la mayoría de españoles

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 00:39

Comenta

La preocupación por la salud mental se ha situado en el centro del debate y de las preocupaciones de los españoles. La suma de la ... cada vez mayor visibilidad de la alta incidencia de los trastornos emocionales, del gran impacto psicológico causado por la pandemia y de la presión que ejercen los acelerados cambios sociales sobre el bienestar de la ciudanía ha tenido un efecto claro. La salud mental se ha convertido en el principal problema sanitario para la gran mayoría de los españoles. Así lo indican dos de cada tres de los preguntados durante la investigación realizada por la multinacional demoscópica Ipsos, que ha chequeado la realidad de la salud mental en 30 países de los cinco continentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  3. 3 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  4. 4

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  5. 5 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  6. 6

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  7. 7

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  8. 8

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental

España es el segundo país europeo más preocupado por la salud mental