Imagen de uno de los preparados de MMS facilitada por el Consejo General de Enfermería. CGE

Los enfermeros alertan de los enemas de desinfectante que recetan los conspiranoicos

El caso de una mujer que se aplicó un enema de MMS y tuvo que ser atendida en un hospital obliga a los sanitarios a advertir sobre los riesgos para la salud de su uso por consejo de curanderos y seguidores de pseudociencias

Julia Fernández

Julia Fernández

Martes, 26 de agosto 2025, 12:37

La obsesión por purificar nuestro cuerpo es caldo de cultivo de pseudoterapias cuyas consecuencias puede resultar nefastas, como, por ejemplo, el uso de la llamada ... MMS, siglas en inglés de 'Solución Mineral Milagrosa'. Esta solución, que es un desinfectante industrial parecido a la lejía, se puso de moda durante el Covid de la mano de curanderos y seguidores de pseudociencias para combatir el virus. Pero cinco años después, sigue con nosotros. Y lo que es peor, se sigue utilizando.

