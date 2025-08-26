Los enfermeros alertan de los enemas de desinfectante que recetan los conspiranoicos

La obsesión por purificar nuestro cuerpo es caldo de cultivo de pseudoterapias cuyas consecuencias puede resultar nefastas, como, por ejemplo, el uso de la llamada ... MMS, siglas en inglés de 'Solución Mineral Milagrosa'. Esta solución, que es un desinfectante industrial parecido a la lejía, se puso de moda durante el Covid de la mano de curanderos y seguidores de pseudociencias para combatir el virus. Pero cinco años después, sigue con nosotros. Y lo que es peor, se sigue utilizando.

Por ello, el Consejo General de Enfermería ha advertido del peligro que conlleva usarlo. «No solo carece de evidencia científica, sino que puede comprometer nuestra vida», señalan desde este órgano. La nota que han distribuido llega después de conocerse que hace unos meses una mujer tuvo que ser atendida en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid tras administrarse un enema de este producto con el objetivo de «purificarse».

La mujer acudió a urgencias con sangrado anal y dolor abdominal, de los que tuvo que ser tratada por los sanitarios, a los que más tarde confesaría que había usado MMS por vía rectal, «un uso del que no teníamos constancia», señala Hector Nafría, enfermero y miembro de la Unidad de Cultura Científica del Consejo. Hasta el momento, lo que sabían es que se administraba por otras vías (con consecuencias también negativas para la salud) y por consejo de curanderos y supuestos gurús de la salud.

«Lo sorprendente de la MMS es lo fácil que es encontrarlo», señala Nafría. Y es que se trata de un producto usado en la limpieza de cocinas que se compra de manera libre que está hecho a base de clorito de sodio y agua destilada. Al contacto con un ácido, como podría ser el jugo gástrico, reacciona formando dióxido de cloro.

Por 300 euros

Su ingesta por vía oral produce en un primer momento náuseas, vómitos, diarrea y bajada de la tensión. En el caso de la mujer que acudió al centro madrileño, compró directamente por internet un enema ya preparado a base de MMS «por 300 euros». Y se lo aplicó siguiendo las indicaciones que había recibido.

La MMS se hizo famosa en plena pandemia para combatir el Covid de manera 'natural'. Grupos de conspiranoicos y seguidores de pseudociencia hicieron de él bandera. Pero también lo promocionan para combatir otras enfermedades como resfriados, gripe, diabetes, autismo... «sin base científica alguna», reitera Nafría.

En los últimos tiempos, también se publicita como un producto «detoxificante» y «purificante» para nuestro cuerpo. Desde el Consejo General de Enfermería desmienten que nuestro organismo necesite ningún tipo de ayuda extra para ello. «Biológicamente, no tiene ningún sentido esta afirmación. Nuestro cuerpo se purifica solo a través de los mecanismos que tiene».