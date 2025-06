Cremas anti arrugas con 11 años: los estragos de TikTok en la piel de las niñas

«¿Quieres tener una piel sana y radiante?». El precio son 147 euros. Es lo que gastan de media las niñas y adolescentes en productos ... para el cuidado de la piel. Al menos las que salen en TikTok, que vive una auténtica fiebre –espoleada por el negocio– con el 'skin care' infantil –las recomendaciones se dirigen a niñas desde los 7 años–. La revista 'Pediatrics' ha publicado este lunes un estudio de dos investigadoras estadounidenses que pone en evidencia que esta 'moda' no solo es cara, sino peligrosa, ya que muchos de los productos recomendados contienen sustancias que implican «un alto riesgo» de provocar alergias cutáneas e irritación en estas pieles tan jóvenes.

«Los vídeos más vistos contenían una media de once ingredientes activos potencialmente irritantes, el 76 % contenía al menos un posible alérgeno de contacto –normalmente una fragancia– y solo el 26% de ellos incorporaba en la rutina de cuidado un protector solar», denuncia la doctora Molly Hales, dermatóloga e investigadora de la Universidad Northwestern (En Estados Unidos) y una de las autoras del estudio.

La doctora Hales y una colega crearon una cuenta de TikTok en la que se hicieron pasar por dos chicas de 13 años. Bajo este perfil recopilaron un centenar de vídeos con consejos sobre el cuidado de la piel. Todos menos uno estaban protagonizados por chavalas de entre 7 y 18 años. «Usaban una media de seis productos por rutina y una de las adolescentes llegó a aplicarse diez en solo seis minutos», cuentan.

Solo agua y jabón neutro

El fenómeno ha traspasado las fronteras virales de TikTok para colarse en las consultas de pediatría de los ambulatorios. «Niñas de 11 años me han preguntado qué cuidados deben tener para evitar la aparición de las primeras arrugas. Eso hace unos años era inimaginable», advierte Pedro Viaño, médico pediatra y coeditor de EnFamilia, la web de la Asociación Española de Pediatría (AEP) dedicada a las familias. «Yo les digo que las primeras arrugas las tengo yo, no ellas y explico a sus padres que el único cuidado que debe tener una niña o una adolescente, incluso una mujer adulta con la piel sana, es lavarse por la mañana la cara con agua y un jabón neutro que no sea abrasivo y aplicar crema solar si se van a exponer al sol».

En el informe de las investigadoras estadounidenses se advierte de que las menores están usando exfoliantes, cremas antienvejecimiento, tónicos y otros productos que «no mejoran la piel» y que, incluso, «la empeoran». «No le van a provocar probablemente una alergia grave, pero sí pueden irritar la piel», advierte el pedriatra, sobre todo porque «al usarse muchos productos, igual hay cuatro o cinco que tienen el mismo ingrediente activo, lo que eleva el riesgo de irritación», señala la investigación.

Ácido hialurónico con 10 años

María José Calderón es dermatóloga del IMQ. Lleva años «de cruzada» contra los problemas de piel en niñas causados por productos cosméticos «que no deberían usar». Dice que el problema más frecuente –también se señala en el estudio– es «el acné cosmético». «Chicas que llevan meses usando cremitas, doble limpieza con jabón y aceite, maquillaje... desarrollan un acné que no habrían tenido nunca». Completa el pediatra: «Los productos anti acné suelen llevar ácido salicílico, un seborregulador que adelgaza la parte más superficial de la piel y que en una piel sana y no grasa puede resultar irritante». Muchos de los productos que se promocionan en TikTok tienen ácido hialurónico, un término que hace el efecto de 'gancho'. «Suena bien y si tienes 28 o 29 años, pues vale. Pero ¿una niña de 10 años usando ácido hialurónico? ¡Pero si lo tiene en cantidad en la piel!».

La investigación alude también a una cuestión que converge con los daños a la salud de la piel: la vertiente estética, ya que las prescriptoras de los vídeos valoran que estos productos dejan la piel «más clara y radiante». Por otro lado, «potencian el consumismo» a edades tempranas. A este respecto, la dermatóloga del IMQ rescata un dato: «En 2023, en Estados Unidos el gasto en productos de cosmética y maquillaje para niñas alcanzó los 4,7 billones de dólares. Alguien se está haciendo muy rico con esto y a muchas chicas de TikTok les pagan por hacer estas promociones». Sobre el efecto que este fenómeno puede tener en las niñas y adolescentes españolas, el pediatra advierte de que «las redes son globales. Y a esa escala se están difundiendo también estos mensajes».

«Niñas de 12 años llegan maquilladas al pediatra» Cremas antiedad «para tener una piel luminosa», maquillaje «para ocultar las imperfecciones». En estos términos se dirigen a las niñas en TikTok. «A mi consulta llegan niñas de 12 años maquilladas: con colorete, los ojos pintados... Vienen con los padres, así que es de suponer que ellos lo 'avalan'», advierte el pediatra Pedro Viaño. Y algo parecido ve la dermatóloga María Jesús Calderón. «El problema es que muchas madres hacen lo mismo, con lo que las niñas son todavía más vulnerables a este tipo de mensajes». Cuesta, dice, hacerles ver que a su edad no deben usar ni cremas ni maquillaje «porque son perjudiciales». «Siendo generosa, diría que me hacen caso el 20% de las pacientes. Le creen antes a la youtuber de turno que a una profesional». Lo que da una idea del grado de penetración que tienen los mensajes difundidos por redes sociales. Sin posibilidad de contenerlos, el pediatra invita a las familias a «abordar la vertiente psicológica» del asunto, más allá del posible daño en la piel. «El hecho de emplear términos como antienvejecimiento o embellecimiento referidos a niñas es ya nocivo. Y obliga a padres y a profesionales a preguntarse por qué existe esta demanda». Es difícil situar el origen del 'boom' de la cosmética infantil y adolescente en el tiempo, pero la dermatóloga calcula que lleva viendo problemas de piel en chavalas causados por estos productos «desde hace por lo menos cinco o seis años». TikTok ha dado al fenómeno el impulso que lo ha convertido en global... y viral. Es difícil situar el origen del 'boom' de la cosmética infantil y adolescente en el tiempo, pero la dermatóloga calcula que lleva viendo problemas de piel en chavalas causados por estos productos «desde hace por lo menos cinco o seis años». TikTok ha dado al fenómeno el impulso que lo ha convertido en global... y viral.

