Uno de los grandes riesgos de la marihuana es la escasa percepción de riesgo existente. EFE

Automedicarse para el dolor con marihuana aumenta el riesgo de sufrir paranoia

Un estudio descubre también que esta práctica aumenta su consumo respecto a los que lo hacen con fines recreativos

Jon Garay

Jon Garay

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:19

Un estudio llevado a cabo entre más de 3.000 participantes en el Reino Unido ha encontrado la primera evidencia de que la automedicación de ... cannabis con el fin de paliar el dolor físico o el malestar psicológico incrementa el riesgo de sufrir «paranoias, ansiedad y depresión» en comparación con quienes la usan con fines meramente recreativos. No solo eso, los investigadores han detectado también que esta práctica tiende a potenciar el consumo semanal de unidades de THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana.

