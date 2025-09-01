Los puentes que los vizcaínos podrán disfrutar hasta final de año Tras las vacaciones de agosto, habrá que esperar a diciembre para enlazar varios seguidos de descanso

Tráfico en las carreteras de Bizkaia, en la operacion salida del pasado 1 de agosto.

Tras las vacaciones de verano, muchos ciudadanos han regresado este lunes a sus puestos de trabajo. El mes de septiembre normalmente implica la vuelta a la rutina. No queda otra. Pero hasta final de año el calendario laboral brinda algunos días de descanso para pensar en una escapada.

A diferencia de otras provincias, Bizkaia solo contará con dos puentes hasta el 31 de enero de 2025. Para vacaciones más largas habrá que esperar ya al curso que viene. Los festivos provinciales y autonómicos han quedado atrás y, por tanto, en los tres meses que quedan de año, los vizcaínos solo enlazarán varios días seguidos en la segunda semana de diciembre por los festivos del 6 (Día de la Constitución) y del 8 (Día de la Inmaculada) y en Navidad, con motivo del 25 de diciembre, que cae en jueves.

Cabe recordar que este año, el 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, cae en domingo y, por tanto, no se contabiliza como festivo. Además, otra festividad nacional de este trimestre, el 1 de noviembre, cae sábado y coincide con el fin de semana. Por su parte, el 6 de diciembre cae en sábado y el 8 en lunes. Será un puente corto y no el acueducto de años anteriores.

Los festivos que quedan en Bizkaia son los siguientes:

- 1 de noviembre: Todos los Santos, sábado.

- 6 de diciembre: Día de la Constitución, sábado.

- 8 de diciembre: Inmaculada, lunes.

- 25 de diciembre: Navidad, jueves.

A otras provincias, en cambio, les quedan por celebrar festivos locales o autonómicos, de forma que sí podrán enlanzar varios días seguidos de descanso. Por ejemplo, el día grande de Extremadura es el próximo lunes 8 de septiembre, Cataluña tiene festivo el jueves 11 de septiembre por la Diada y Cantabria el 15 por el Día de la Bien Aparecida.

En otros casos, algunas comunidades han trasladado el día de la Fiesta Nacional, el 12 de octubre, al lunes 13, lo que da pie a los trabajadores de estas regiones a disfrutar de un nuevo puente.

